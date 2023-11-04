نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. حفل لنجوم التسعينات في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفلا غنائيا جديدا في أبو ظبي، اليوم السبت 4 نوفمبر، ويشارك من نجوم التسعينات كل من إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعري وهشام عباس ، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أشهر أغانيهم .

حفل نجوم كاسيت 90 بالمملكة العربية السعودية

يذكر أن نجوم التسعينات قدموا حفل غنائي على مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية بمشاركة كل من إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعري وهشام عباس ، في حفل نجوم كاسيت 90 خلال شهر أغسطس الماضي.

سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

كما شارك هشام عباس وسيمون في حفل غنائي في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، الذي أقيم خلال الفترة الماضية، وقدم كل منهما عدداً كبيراً من الأغاني القديمة والحديثة.

حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين

كما شارك حميد الشاعري، في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيمت فعالياته في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

أحدث أغاني إيهاب توفيق

كما طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “ ولا حاجة” ، والتي يتعاون فيها مع عصام كاريكا، ومن كلمات محمد هلال، وتوزيع باسم منير.

تضامن الفنانين مع القضية الفلسطينية

ومن ناحية أخرى، قرر عدد من الفنانين تأجيل وإلغاء حفلاتهم الغنائية، تضامنًا مع أحداث غزة، منهم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وبهاء سلطان، رامي صبري، وائل جسار، أحمد سعد، حسين الجسمي، رحمة رياض، وآخرين قرروا التطوع بحفلاتهم مثل سعد الصغير ومحمد حماقي وعمرو دياب ومحمد رمضان.