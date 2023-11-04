فن ومشاهير

اليوم .. حفل لنجوم التسعينات في أبو ظبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. حفل لنجوم التسعينات في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفلا غنائيا جديدا في أبو ظبي،  اليوم السبت 4 نوفمبر، ويشارك من نجوم التسعينات كل من إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعري وهشام عباس ، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أشهر أغانيهم .

حفل نجوم كاسيت 90 بالمملكة العربية السعودية 

يذكر أن نجوم التسعينات قدموا حفل غنائي على مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية  بمشاركة كل من  إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعري وهشام عباس ، في حفل نجوم كاسيت 90 خلال شهر أغسطس الماضي.

سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

كما  شارك هشام عباس وسيمون في حفل غنائي في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، الذي أقيم خلال الفترة الماضية، وقدم  كل منهما عدداً كبيراً من الأغاني القديمة والحديثة.

b798c0916e.jpg

حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين 

كما شارك حميد الشاعري، في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيمت فعالياته في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

20c78f14be.jpg

أحدث أغاني إيهاب توفيق 

كما طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “ ولا حاجة” ، والتي يتعاون فيها مع عصام كاريكا، ومن كلمات محمد هلال، وتوزيع باسم منير.

 

14af850cff.jpg

تضامن الفنانين مع القضية الفلسطينية 

ومن ناحية أخرى، قرر عدد من الفنانين تأجيل وإلغاء حفلاتهم الغنائية، تضامنًا مع أحداث غزة، منهم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وبهاء سلطان، رامي صبري، وائل جسار، أحمد سعد، حسين الجسمي، رحمة رياض، وآخرين قرروا التطوع بحفلاتهم مثل سعد الصغير ومحمد حماقي وعمرو دياب ومحمد رمضان. 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا