انت الان تتابع خبر بعد أشهر من الحادثه.. مفاجأة بشأن وفاة نجل شمس البارودي غرقاً.. هل تعرّض للقتل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في 30 يوليو الماضي ضجّت مصر بخبر وفاة عبدالله ابن الممثل المصري حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي بسبب غرقه بالرغم من أنّه يجيد السباحة.

وحينها قرّرت النيابة العامّة تشريح الجثة، للتأكّد من عدم وجود أيّ شبهة جنائيّة أدّت لوفاته. فما هي تفاصيل وفاة عبد الله حسن يوسف؟

خرجت الفنانة نهال عنبر عن صمتها لكشف سبب غرق عبدالله، نجل حسن يوسف خلال قضاء عطلتها الصيفيّة في الساحل الشمالي في مصر.

وقالت نهال في تصريحات إعلاميّة: “شمس البارودي كانت في المستشفى هناك والأمن أخبرنا أن عبدالله حسن يوسف نزل بوقت به إرتفاع في الأمواج مع تحذير الامن من ذلك”.

وبدوره، أفاد أحد ملاك القرية السياحيّة التي شهدت الواقعة، المهندس أسامة عبد الفتاح أنّه كان جالساً في الشرفة، في الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وأشار إلى أنّه تفاجأ بحالة هرج ومرج على الشاطئ، وحاول عدد من الأشخاص إستدعاء الإسعاف. فوصلت سيارة الإسعاف بعد عشر بعد عشر دقائق، وتمّ نقل الجثة، من دون معرفة هوية المتوفي. وقال: “وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة في القرية أنه ابن الفنان حسن يوسف”.

وبسبب الإستغراب حول سبب الوفاة كونه يجيد السباحة، قرّرت النيابة العامة المصرية من تشريح الجثة، وجاء في التقرير النهائي، التأكيد أنّه أصيب بـ”اسفكسيا الغرق” التّي تحدث نتيجة إمتلاء الرئة بالماء مع عدم القدرة على التنفّس، مما يسبّب الوفاة فوراً.

نشير الى أنّ عبد الله درس الطيران في اوكرانيا، وكان يهتمّ في مجال الإعلام في بيروت، وعلى الرغم من أنّه يمتلك موهبة التمثيل مثل شقيقه الاكبر عمر يوسف، إلا أنّه لم يدخل هذا المجال الفنّي بنفس السعيّ والتفاني. ولعبدالله ثلاثة أشقاء وهم: ناريمان، محمود، عمر. وشهدت جنازته حضوراً كبيراً من الشخصيات المصرية البارزة في الوسط الفني الإجتماعي.