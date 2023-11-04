انت الان تتابع خبر "والدتي ضربت إلهام شاهين وجوزها بـ"الشبشب".. بوسي شلبي تصدم الجمهور و تكشف ما حدث بينهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المعروف ان الفنانة بوسي شلبي صريحة في أغلب لقاءتها الصحفية، حيث كشفت في وقت سابق عن موقف سابق حدثلها مع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

الفنانة بوسي شلبي تحدثت في حوار تلفزيوني سابق، مع الإعلامية إيناس الدغيدي، برنامج شيخ الحارة؛ حيث شهدت الحلقة مجموعة من الأحداث واللقطات المثيرة.وروت بوسي شلبي قصة قيام والدتها بضرب إلهام شاهين وزوجها آنذال عادل حسني بـ”الشبشب” في منزلها.

وقالت بوسي إن والدتها كانت صارمة، وكانت ترفض تأخرها بعد الساعة العاشرة مساءً، لكنها خرجت في يوم مع زملائها ومن بينهم إلهام شاهين وتأخرت.

وعرضت إلهام شاهين عليها أن تقوم بإيصالها وتوضيح سبب التأخير، برفقة زوجها؛ حتى لا تقوم بضربها.

وقالت: كنت فاكرة اني في حماية دكتور عادل، لكن أمي مبتتفاهمش راحت ضربت إلهام وجوزها بالبشب وجابتني من شعري.

وكان من بين أقوى اللقطات في الحلقة، عندما طالبت إيناس الدغيدي بأن تقوم بوسي شلبي بدورها وتوجه لها سؤال.

فوجهت الإعلامية بوسي شلبي سؤالًا محرجاً حول علاقة إيناس الدغيدي بزوجها الراحل محمود عبدالعزيز.

وقالت: جوزي طلب ايدك ؟ صح ولا غلط، وبدت ملامح المفاجأة على إيناس الدغيدي لكنها ردت سريعًا.

وأجابت إيناس بقولها: هو متقدمليش بس كان عايز يتجوزني وكنا صغيرين أوي ساعتها ونجلاء فتحي كانت عايزة تجوزنا.وأضافت : لكن موافقتش ساعتها، والصراحة ندمت أوي اني متجوزتهوش.

وردت عليها بوسي بطريقة طريفة : لازم تندمي، أنتي فاتك كتير أوي.

وتميزت الفنانة إلهام شاهين بنجاح أدوارها الفنية منذ القدم ، وحصلت الفنانة إلهام شاهين على إعجاب الجمهور لجمالها والتى كانت تمثل فتاة أحلام للعديد ، ولكن لم يعرف الكثير شيئاً عن حياتها الشخصية وزيجاتها.

وتزوجت الفنانة مرتين الأول من رجل الأعمال عادل حسني، الا أن هذا الزواج لم يستمر بسبب إنتاج عادل فلمين للفنانة سهير رمزي من دون علم زوجته.

بعد انفصالها عن عادل، ارتبطت الهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، الا أن زواجهما بقي سراً، مشيرة الى أن “زواجي الثاني من عزت قدورة لم أعلن عنه، وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لا يحب الإعلام”.