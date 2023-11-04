انت الان تتابع خبر أولاد الفنانة ميريام فارس يخطفون الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور مصدوم من شدة وسامتهم: "معقولة هذان ابنائك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة اللبنانية ميريم فارس جمهورها بعد ان نشرت عبر حسابها عبر "إنستغرام"، صورة لابنها جايدن وهو يبدو في غاية الجمال والبراءة، مع بسمة تُزيّن وجهه.

وظهرت ميريام في برفقة ابنها الأخر "دايف" في الطائرة بينما تعمدت إخفاء وجه ابنها الأكبر “جايدن” كما ظهرت ميريام وهي تستمع برفقة طفليها على شاطئ البحر حيث وثقت لحظة نزول الطفل الصغير للبحر ولعبه بالرمل. وتفاعل الجمهور مع الصورة حيث عبر البعض عن اهجابهم بوسامته، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظه ويجعله قرة عينك، معقولة هذاين أولادك".

وتعتبر الفنانة ميريام فارس إحدى أهم المطربات في لبنان والوطن العربي، ولها العديد من الأغاني والألبومات والكليبات الناجحة جماهيريا وهو الأمر الذي جعلها في مصاف نجوم جيلها.

وقبل أيام حضرت النجمة ميريام فارس برفقة شقيقتها رولا فعاليات حفل توقيع كتابها الأول والمقام في معرض الكتاب ببيروت.

واختارت ميريام فارس الظهور بإطلالة كاجوال أنيقة باللون الأبيض، كما ظهرت شقيقتها متألقة أيضاً، وقد لاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما.