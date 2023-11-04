انت الان تتابع خبر عدت الـ 50 زمان.. عمر الفنانة أنغام الحقيقي لا يُصدّق.. ستنصدمون ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كُثرٌ هنّ الفنانات اللواتي أثارت أعمارهن الحقيقة حالة من الجدل في الوسط الفني سيما في ظل وجود معلومات غير دقيقة عن حياتهم في الوسط الفني ولعل من أبرز تلك الفنانات الفنانة المصرية أنغام.

ولدت الفنانة أنغام "53 عاماً" في 19 يناير عام 1972، في الإسكندرية بمصر، لوالدها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان وعمّها المغني والممثل المصري عماد عبد الحليم.نشأت الفنانة المصرية أنغام في عائلة فنية موسيقية، مما ساعد في تبلور موهبتها من جهة وتقديم هذه الموهبة في عمر صغير من جهة أخرى.

كما أن الفنانة عُرفت في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة.

وخلال مسيرتها استطاعت أن تكون واحدة من أهم نجوم الوطن العربي في زمن قصير جداً، وحازت على الكثير من التكريمات العربية كما كان لها مشاركة تمثيلية ناجحة في التلفزيون المصري

وكما أسلفنا في في الأعلى فقد عاشت طفولة فنيّة تماماً، فصعدت على مسارح مصر وغنّت لعمالقة الفن المصري منذ صغرها.