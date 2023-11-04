الطيار المجنون يروي تفاصيل استشهاد شقيق السادات في برنامج "بالخط العريض"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير بالطيار المجنون، أن مصر لا يلوى ذراعها، مشيرا إلى أن الرئيس محمد حسني مبارك نجح في تخريج 400 طيار بعد نكسة يونيو في ثلاثة سنوات فقط.

اللواء طيار أحمد كمال المنصوري يكشف أول شهيد طيار في حرب أكتوبر

وأضاف المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج " بالخط العريض " على قناة الحياة: إن عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان أول شهيد طيار في حرب أكتوبر.



وأشار المنصوري إلى أن عاطف السادات افتدى زملاءه من الطيارين، ودخل بطائرته في سرب طيارات إسرائيلية كان يطاردهم.

تفاصيل عن حرب أكتوبر

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.



وصية أحد شهداء أكتوبر لزوجته

وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح، وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.

وقال الطيار المجنون: "الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل ، من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها".

وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.

وصية زوجة اللواء طيار أحمد كمال المنصوري وقت الحرب

وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: “قولت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة”.

سبب تسميته بالطيار المجنون

وقال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير إعلاميا بالطيار المجنون: أطلقت إسرائيل علي لقب الطيار المجنون بسبب مناورة الموت التي قمت بتنفيذها والتي شملت قيامي بالاتجاه نحو الأرض ثم الإقلاع مرة أخرى دون أن أصل إلى الأرض.

وأضاف المنصوري، إن إسرائيل خانت عهد وقف إطلاق النار يوم ٢٤ أكتوبر مشيراً إلى أن آخر معركة جوية كانت ٢٤ اكتوبر ٧٣ أمام إسرائيل.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود، وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجت والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح. وكشف أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.



موعد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج برنامج بالخط العريض الجمعة الثامنة مساء على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

