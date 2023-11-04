انت الان تتابع خبر كثيرون لا يعرفون أن هذا النجم الشهير هو زوج الفنانه فايزة كمال!! تسريب صورة نادره لهما من ليلة الزفاف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات فنية مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة الراحلة فايزة كمال، من حفل زفافها على المخرج مراد منير، والتي أظهرت رقتها وجمالها الطاغي.

ظهرت النجمة الراحلة بفستان زفاف جميل ووضعت طرحة الزفاف على شعرها، وغير متكلفة في وضع الماكياج، إذ أظهرت رقة وجمالا، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الرواد.فايزة كمـال هي ممثلة مصرية، ولدت في 3 سبتمبر عام 1962م بالكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عامًا حيث أنهت دراستها الابتدائيّة والمتوسطة والثانوية في مدارسها.

التحقت فايزة كمـال بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصر والداها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ بعدها على يده.

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، إلى أن قررت العودة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني في الثمانينات لثلاثين عامًا متواصلة حتى مرضها ووفاتها في عام 2014.

تعرضت فايزة كمـال لأزمة صحية ونقلت على اثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد توفيت في 26 مايو عام 2014.