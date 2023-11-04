انت الان تتابع خبر بعد تدهور حالته.. الفنان شريف رمزي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه. وهذا ما قاله! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تدهور حالته، طالب الفنان شريف رمزي من جمهوره، الدعاء لشقيقه المنتج صلاح شريف بالشفاء، والذي تعرض لأزمة صحية دخل على آثارها في غيبوبة لأكثر من عام ونصف، مؤكداً أن حالته مستمرة في التدهور، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وقال شريف إن شقيقه لا يزال في غيبوبة بالمستشفى، وأن حالته الصحية صعبة جداً، ولم يستجب للعلاج، قائلاً: "ادعو له الحالة صعبة جداً ومفيش تطور".وأكد شريف رمزي أن الأسرة استسلمت للأمر الواقع، ورضيت بقضاء الله، لكنهم مستمرون بالدعاء له، حيث إن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة إلهية، مؤكداً: "إحنا استسلمنا لقدرنا وراضيين، لكن أتمنى ربنا يشفيه ويرجع لنا من تاني، هو محتاج معجزة، لأن حالته غير مستقرة، يوم تتحسن ويوم بتسوء... ربنا معاه ويتولاّه".

وكان شريف رمزي قد تصدّر التريند في الأيام الأخيرة، بعد تداول صورة ظهر فيها مع الفنانة غادة عادل في إحدى المناسبات، ما دفع البعض إلى تداول أخبار عن ارتباطهما، لكن شريف رمزي نفى ذلك، وأكد أن علاقته بغادة تقتصر على الصداقة، وكل ما يُنشر حول ارتباطهما لا أساس له من الصحة.