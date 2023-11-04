انت الان تتابع خبر صاحب أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه" الحقيقي طلع مش جورج وسوف.. فنان مصري شهير ختم القرآن 70 مرة في عام واحد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من أن أغنية اللي تعبنا سنين في هواه حققت الكثير من النجاحات إلا أن الكثيرون لا يعرفون من هو محمد رؤوف صاحب هذه الأغنية بسبب اختفائه عن الأضواء والشهرة لفترة طويلة حتى رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة.

وحقق المطرب محمد رؤوف، شهرة كبيرة خلال فترة الثمانينيات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

والمطرب محمد رؤوف هو صاحب الأغنية الشهيرة «اللي تعبنا سنين فى هواه» التي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأُعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم «ست الحسن» كانت تتبقى له أغنية فذكَّرته زوجته بها، وطرح الأغنية في الألبوم وحققت نجاحا كبيرا، بعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

وشارك المطرب محمد رؤوف في أكثر من عمل فني، حيث شارك في مسلسل العملاق عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

خلال مسيرته الفنية قدم أكثر من 6 البومات غنائية تعاون فيها مع كبار الموسيقيين والشعراء أمثال محمد الموجي وفوزي إبراهيم زشارك المخرجة شويكار زكريا في عمل درامي.

كان الفنان محمد رؤوف يقرأ القرآن الكريم كل 5 أيام، لدرجة أنه قرأه يختم 70 مرة في العام الواحد.

وتعرض محمد رؤوف مؤخراً لمشاكل صحية كان أبرزها جلطة في القلب وأخرى في العين، وكان حريصاً منذ منتصف التسعينات وبعد رحيل زوجته الفنانة سحر ناجي على رفع أذان الفجر من أحد المساجد القريبة من منزله، وكان رؤوف قد غنى لزوجته بعد رحيلها أغنية بعنوان "انتي ليه مابترجعيش"، والتي حققت انتشاراً واسعاً وقتها في الساحة الغنائية.