انت الان تتابع خبر بعد مرور 11 عام على عدم عملهما سوياً.. كارمن سليمان تتحدث عن تعاونها مع الفنان عمرو مصطفى.. وزوجها يحذر ما القصة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد غياب طويل دام أكثر من 11 عام، على عدم عملهما سوياً، عادت النجمة كارمن سليمان من جديد للعمل مجدداً مع الفنان عمرو مصطفى في أغنية "روقاني".

وقالت كارمن: "مبسوطة جداً بالتعاون معاه وهو مكسب كبير لأي حد إنه يشتغل مع عمرو مصطفى".وفي اللقاء نفسه، حذّر الملحن مصطفى جاد، زوج كارمن سليمان من أن يذكر أي شخص زوجته بالسوء، قائلاً: "أي حد هيجيب سيرة مراتي أنا مش هاسكت".

وكانت كارمن سليمان قد كشفت تفاصيل أغنيتها الجديدة "روقاني"، التي تعود من خلالها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، بعد انقطاع عن العمل معاً لما يزيد على 11 عاماً.

وقالت كارمن: "العلاقة مع عمرو كانت مقطوعة شوية... مكنّاش بنتكلم خالص". وأضافت: "بس أغنية "روقاني" تقريباً مش أول أغنية مع عمرو مصطفى، تعتبر التانية أو التالتة، ودول كانوا في احتفالات وطنية، بس مبعتبرهمش أغاني تمثلني لوحدي... فكنت بقول إن ديه أول أغنية ليا أنا وعمرو، كأغنية ليا أنا وتخصّني... الموضوع أخد وقت طويل على ما نفذناه، والحمد لله إن ده حصل عموماً وأكيد له وقت، ومبسوطة بيها ويا رب تعجب الناس، وفعلاً كانت الأغنية ببلاش".