انت الان تتابع خبر نجوم الفن والإعلام يشيدون بموقف إيلون ماسك.. لن تتوقعوا بماذا وصفه الفنان نبيل الحفاوي؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن استجاب إيلون ماسك لمطالبات عدد كبير من رواد السوشيال بفتح "ستارلينك" إلى غزة ومده يد العون لهم، أشاد به عدد من نجوم الفن والإعلام.

حيث كتب المذيع محمد فارس عبر حسابه على "إكس" تويتر سابقاً:"هذا الرجل ايلون ماسك يسبح عكس التيار . ولذك اذّكر انه يردد دائمًا بأنه لا يحمل أي افكار انتحارية ، وإن حدث ذلك في يوم الأيام وتداول الناس خبر انتحاره فالحقيقة هي أنه تم قتله".وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على تدوينة محمد فارس وأشاد أيضاً بـ إيلون ماسك قائلاً: "جدع وابن بلد شجاع".

وعلق كذلك على موقف إيلون ماسك الإعلامي المصري عمرو أديب وذلك عبر حسابه بموقع إكس.

وقال: "بدأت أشك شكا يصل إلى حد اليقين، أن السيد ماسك ينتمي لأسرة فلسطينية من ناحية الأب والأم".