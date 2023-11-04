انت الان تتابع خبر هذا الطفل أصبح أشهر ممثل كوميدي ولم تتغير ملامحه كثيراً.. قوي الملاحظة سيعرفة فقط. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شارك الجمالفنان أكرم حسني صورته وهو طفل صغير، والتي اختارتها إحدى شركات الإنتاج لوضعها على منتج بسكويت جديد يحمل اسم "إيبو" وهي الشخصية التي جسدها في مسلسله "الوصية".

ظهر أكرم حسني خلال بعض الصور وهو يروج للبسكويت الجديد الذي يحمل صورته، وعلق عليها "ايبو "بقي" بسكوتة .. ايبو ده حدوتة".كما علق على صورته على المنتج الجديد، "عمري ما تخيلت وأنا بحلم أمثل أن هابقي بطعم مارشميلو و شيكولاتة".

من جانب أخر قال منتج العمل مجدي الهواري: "نحضر مفاجأة للجمهور بتقديم جزء ثاني من فيلم الناظر بعد مرور 23 عامًا على عرض الجزء الأول، ويعمل حاليًا المؤلف أحمد عبدالله على كتابته، ويحمل عنوان ابن الناظر".

وتابع:" سيتم استكمال الأحداث بعد مرور العديد من السنوات وصار ابن علاء ولي الدين، الذي أنجبه في الجزء الأول كبيرًا".

وواصل: "يكمل مسيرته التعليمية في إدارة مدارس عاشور، ولم نستقر بعد على بطل العمل، ولكنني أرشح أكرم حسني لتقديم هذا الدورؤ.