نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأجيل عرضها.. تعرف على موعد عرض مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة سوسن بدر، حالياً لإطلاق مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "حدوتة منسية"، حيث من المتوقع أن تنتهي من تصويره في الفترة الحالية لعرضه على شاشة قناة dmc قريبا.

قصة مسلسل حدوتة منسية

يتكون مسلسل حدوتة منسية" من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يشارك في بطولة المسلسل كل من طارق صبري، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد فهيم، محمود حافظ، أحمد صيام، ومحمود حجازي. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

في سياق آخر، تستعد سوسن بدر لعرض فيلم "آل شنب" في الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تم تأجيله مؤخرًا احترامًا للتضامن مع فلسطين.

الفيلم يشارك في بطولته العديد من النجوم مثل ليلى علوي، لبلبة، هيدي كرم، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج آيتن آمين.

تكريم سوسن بدر

تم تكريم الفنانة سوسن بدر مؤخرًا في ملتقى "ميدفيست مصر" الذي أقيم بحضور عدد من الفنانين في الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وفي هذا السياق، أعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بنجاح أعمالها خلال العام الحالي، حيث شاركت في مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة".

وعلقت سوسن بدر على التكريم قائلة: "أنا مبسوطة جدًا لأن الأعمال نالت إعجاب الناس، وهذا يشجعنا على تقديم أعمال أخرى رائعة في المستقبل، مثل 'بابا المجال' و'جميلة'".

وأضافت: "في النهاية، يمكن للأمور البسيطة أن تجلب الرضا، والقناعة والرضا هما الأهم في مسار الفنان".

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر في عالم الدراما، كانت قد شاركت سوسن بدر في مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة" خلال شهر رمضان الماضي.

وتدور أحداث "بابا المجال" حول الميكانيكي زين وتحاول والدته إخفاء حقيقة وجود والده لحمايته، مما يؤدي إلى تغيير حياته بشكل كبير.

أما "جميلة"، فتروي قصة جميلة المحامية التي تواجه تحديات حياتية بعد وفاة والدها.