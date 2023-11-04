نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: إسرائيل تهدف إلى تكميم أفواه الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين، مقدما تعازيه واستنكاره للجريمة البشعة التي راح ضحيتها الصحفي أحمد أبو حطب وأسرته.

جرائم حرب

الدكتور عمرو الليثي، أكد أن إسرائيل تهدف إلى تكميم أفواه الإعلاميين وتحجب الحقيقة عبر استهداف الصحفيين والمراسلين. واصفًا هذه الأعمال بأنها جرائم حرب ومؤكدًا على ضرورة محاكمة المسؤولين عنها أمام المحكمة الدولية.

الهجمات وحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين

كما ناشد الدكتور عمرو الليثي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمات وحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين. وشدد على أهمية الإعلام الدولي في نقل الحقائق وتوثيق ما يحدث في فلسطين.

الصراع بين إسرائيل وفلسطين

هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم صحفيين وعاملين في مجال الإعلام. لجنة حماية الصحفيين أشارت إلى أن ما لا يقل عن 36 صحفيًا قتلوا منذ بداية الصراع.

حماية حرية الصحافة والإعلام

هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية حماية حرية الصحافة والإعلام وحق الصحفيين في القيام بواجبهم دون تهديد أو خطر على حياتهم. وتظهر الحاجة الملحة إلى التدخل الدولي والمنظمات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.