نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاية مزيفة.. محمد سلام ينفي تعاقده مع أحد شركات المياه الغازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد سلام حقيقة تعاونه في إعلان تليفزيوني مع شركة مياه غازية نافيا تعاقده معهم في الحملة الإعلانية على مبلغ 30 مليون جنيه.



وقال محمد سلام في تصريحات صحفية، إنه لم يتعاقد على حملة إعلانية للشركة.



ونفى سلام أيضا، ما تردد حول استبعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من منصة شاهد والمقرر عرضه بموسم رمضان 2024، وذلك بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه الاشتراك في مسرحية «زواج اصطناعي» بموسم الرياض بالسعودية.

نجوم الفن يدعمون محمد سلام



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم محمد سلام، حيث أبرز الكاتب عبد الرحيم كمال والفنان صبرى فواز والفنان أمير صلاح الدين، حمزة العيلي، حيث كتبت عبد الرحيم كمال:"برافو الفنان المصري محمد سلام اعتذر عن السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية في الرياض لان الظروف لا تسمح بذلك تحية تقدير لفنان مصري محترم"، علق الفنان أمير صلاح الدين:" محمد سلام.. اللهم أعز الإسلام"، بينما كتب الفنان صبرى فواز:" محمد سلام.. من أنظف وأنقى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك.. وكل الناس بتحبه".

ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة دعم للفنان محمد سلام وذلك بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" والتي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين، كتبت: "ربنا هيعوضك كل خير.. كنت بحبك بس دلوقتي أنت في حتة تانية خالص.. حب واحترام وتقدير".

كما كشفت الفنانة فرح الشهيرة بـ "فيدرا" عن موقفها من اعتذار الفنان محمد سلام لفعاليات موسم الرياض تضامنا مع أهالي وضحايا غزة وما يواجهونه من انتهاكات وجرائم بشعة، وكتبت فيدرا عبر حسابها الشخصي ب "فيسبوك": هو كسب كل حاجة علشان عمل بعقيدته.. ما خافش من حد، خاف من نفسه اللي حتلومه لو ما عملش وطبعا خاف من ربه.. سلام مافيش منه كتير. ده واقع.. وطبعا كل انسان حر وكل إنسان عارف نفسه وعارف مقدرته ولا يكلف إلا وسعها.