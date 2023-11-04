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أحمد جودة - القاهرة - سمسم شهاب يرثي زوجته بكلمات مؤثرة:"زوجته وحبيبته ورفيقة عمره..احبك وسأموت وأنا قلبي ينبض بإسمك"

سمسم شهاب يرثي زوجته بكلمات مؤثرة: "حبيبتي وحبيبة عمرى..معشوقتي وزوجتى وحب عمرى"..رثي سمسم شهاب زوجته الراحلة بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده ينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم، على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء"

وتابع سمسم شهاب: "فبرغم أنى والحمدلله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقى ربى،.أعشق زوجتى واحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة، وبرغم أنها كانت تقول لى الناس بيحسدوني على حبك ياحبيبي ومعاملتك ليا، لكنى بعد فراقها شعرت انى كنت مقصرًا".

بكلمات مؤثرة سمسم شهاب يتحدث عن زوجته: "انتى فارقتى الحياة لكنك تسكنين روحى ووجداني"

وأضاف سمسم شهاب في حديثه عن زوجته: "كان يجب على ان اكون أكثر حبًا واكثر حنانًا، كان يجب ألا يضيع منى ثانية من دون أن أكون بين يديها،وبجانبها فكم سافرت داخل مصر وخارجها فطبيعة عملى كانت

تأخذ من وقتى الكثير لكنها كانت معى كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا فى فترة الخطوبة".

وأردف سمسم شهاب: "كنت ارتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي..حبيبتي وحبيبة عمرى..معشوقتي وزوجتى وحب عمرى حتى آخر العمر..ما أملكه الآن هو الدعاء لكى..هو أن انفذ لكى كل ما كنتى تتمنيه".

وأستكمل سمسم شهاب "هو ان اكون تحت أقدام اولادى اب وام واخ وصاحب وصديق..هو ان اخرج صدقات وان أكثر فى عمل الخيرات تقربا إلى الله وصدقة على روحك..وام اعمل صدقات جارية تنفعك امام المولى عز وجل..احببتك واحبك وسأموت وانا قلبي ينبض بإسمك

وختم سمسم شهاب حديثه قائلًا: "انتى فارقتى الحياة لكنك تسكنين روحى ووجداني..حبيبة العمر..حبيبة العمر..حبيبة العمر..إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمرالله".

"كانت عايزاني اعتزل وكان نفسها تطلع عمرة"..انهيار وبكاء سمسم شهاب في عزاء زوجته



توفيت زوجة النجم سمسم شهاب يوم الجمعة الماضية، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، وأعلن سمسم شهاب نبأ وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفت إلى رحمة الله زوجتى..أسألكم الدعاء".

وكانت قد تدهورت حالة زوجة سمسم شهاب في يوم الخميس الماضي، وطلب سمسم شهاب حينها من المتابعين الدعاء لها، حيث كتب: "زوجتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدًا..أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب..الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء"

عزاء زوجة سمسم شهاب

وأقيم عزاء زوجة سمسم شهاب مساء يوم الجمعة، في مسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة، وأعلن موعد العزاء سمسم شهاب حيث كتب: "سيقام العزاء بأمر الله تعالى..اليوم الجمعة فى مسجد طلعت حرب بشارع طلعت حرب امبابة وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً..لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم..ورحم الله حبيبتي وزوجتى وأم اولادى ورفيقة عمرى".

"ملحقتش تفرح ببنتها وكان نفسها إني اعتزل"..انهيار وبكاء سمسم شهاب في عزاء زوجته بمنطقة إمبابة

وانهار سمسم شهاب من البكاء أثناء تواجده في مسجد طلعت حرب، أثناء تسلم واجب العزاء في زوجته، وتحدث سمسم شهاب عن أمنية زوجته قبل وفاتها قائلًا: "كان نفسها تعمل عمرة بس ربنا سبحانه وتعالي مارضش، أن شاء الله أحمد ابني وبنتي هيعملوا عمرا ليها، وصيتها أنها كانت نفسها تفرح ببنتها، سابت رجالة الحمدلله، كنت بقولها إن شاء هتخفي ولادي مكنوش ماثرين وزوجة ابني أحمد واحفادي كانوا بيعيطوا يوم وفاتها وعايزين يروحولها".

وتابع سمسم شهاب حديثه وهو منهار من البكاء قائلًا: "هي كانت طيبة جدًا، كان نفسها إني أبعد عن المجال اللي أنا في وقالتلي انت تستاهل تبقي في مكان أحسن من كده، كانت شيفاني أن أنا قريبة من ربنا وكانت شايفة اني ممكن أقرب اكتر من ربنا..رحمة ربنا وسعة، وأن شاء الله أنا وولادي مش هنسكت عن عمل الخير وأننا نعمل الصدقة".