نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونطه في أونطه.. عصام صاصا يحتل المرتبة الأولى بموقع "يوتيوب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عصام صاصا، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه لـ أغنيته الجديدة وتحمل عنوان أونطة في أونطة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".

عصام صاصا

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بأيام قليلة، وبغلت إجمالي المشاهدات 490 ألف مشاهدة، لتأتي في الصدارة وتحتل المرتبة الأولى.

وأغنية أونطه في أونطه لـ عصام صاصا، من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب.

عصام صاصا

كلمات أغنية أونطه في أونطه

اللي فارقني نسيتو

ومن حياتي لغيتو

دنتو لما مشيتو

الدنيا ضحكتلي

في ناس كتير فارقوني

بس ولا شغلوني

ابقو تعالو قبلوني

لو شوفتو ف جدعنتي

راح اللي راح عادي طظ ف حياتي

مش حوار يعني يا جدعان

مش شاغل بالي غير ب روقاني

والباقي ف خانه النسيان

زعلكو كان غالي بس بقا عادي

بالسلامه وطظ كمان

اصلي مش فاضي ب اختصار ادادي

طظ ف الراضي والزعلان

اللي حصل كا الاتي

قولت دول اخواتي

وعشان علي نياتي

فكرتكو جدعان

بس مكنتش واعي

ان انا وسط افاعي

شوفتو الحلو بتاعي

قابلو بقا الجحدان

يعم انا بنفسي مشرف نفسي

مش محتاج سيط من حد

بطولي وب اسمي ماشي علي حسي

دنا اسمي لواحدو براند

خدو المسا مني ياللي كارهني

ونفسكو تجبوني الارض

طول منا بخير وربنا كرمني

مش هريح ولا هتهد

اللي انا عيشت اراضيهم

واللي بميز فيهم

بسهوله هونت عليهم

باعوني بالمجان

بس اللي مزعلني

ان انا كلو خزلني

دنتو مشوفتوش مني

غير حب وسلكان

صحاب علي ما تفرج الواحد محرج

انو يتكلم عنكو

عالم ولاد ناقصه خلق ولا تسوا

داهيه تاخد اشكالكو

كتير بعديلكو بس فوقتلكو

منتو شغلتو دماغكو

خلاص كرفتلكو مش هحنلكو

وانتو اولا بقا بحالكو

ربنا يصلح حالك

ياللي حاططني ف بالك

مش بشوف امثالك

ودا اللي بيضايقك

عمرك ما هترتاح

طول منا ياض ف نجاح

خف بقا استلواح

علشان مش شايفك

اونطه ف اونطه انت ولا انت

كدابين ومتشغلونيش

عارفكو بتحكو نفسكو ف لقطه

مش هتاكلو معايا انا عيش

مليش ف حوارتكو مش هخصمكو

و دا شئ ميشرفنيش

مهو دا تمامكو ان انا اكرفكو

عشان كلامكو ميهمنيش