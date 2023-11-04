فن ومشاهير

أونطه في أونطه.. عصام صاصا يحتل المرتبة الأولى بموقع "يوتيوب "

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونطه في أونطه.. عصام صاصا يحتل المرتبة الأولى بموقع "يوتيوب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عصام صاصا، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه لـ أغنيته الجديدة وتحمل عنوان أونطة في أونطة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".

745.jpg
عصام صاصا 

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بأيام قليلة، وبغلت إجمالي المشاهدات 490 ألف مشاهدة، لتأتي في الصدارة وتحتل المرتبة الأولى.

وأغنية أونطه في أونطه لـ عصام صاصا، من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب.

f23fe8dfba.jpg
عصام صاصا

 

كلمات أغنية أونطه في أونطه 

اللي فارقني نسيتو

ومن حياتي لغيتو

دنتو لما مشيتو

الدنيا ضحكتلي

في ناس كتير فارقوني

بس ولا شغلوني

ابقو تعالو قبلوني

لو شوفتو ف جدعنتي

راح اللي راح عادي  طظ ف حياتي

مش حوار يعني يا جدعان

مش شاغل بالي  غير ب روقاني

والباقي ف خانه النسيان

زعلكو كان غالي بس بقا عادي

بالسلامه وطظ كمان

اصلي مش فاضي ب اختصار ادادي

طظ ف الراضي والزعلان

اللي حصل كا الاتي

قولت دول اخواتي

وعشان علي نياتي

فكرتكو جدعان

بس مكنتش واعي

ان انا وسط افاعي

شوفتو الحلو بتاعي

قابلو بقا الجحدان

يعم انا بنفسي مشرف نفسي

مش محتاج سيط من حد

بطولي وب اسمي ماشي علي حسي

دنا اسمي لواحدو براند

خدو المسا مني ياللي كارهني

ونفسكو تجبوني الارض

طول منا بخير وربنا كرمني

مش هريح ولا هتهد

اللي انا عيشت اراضيهم

واللي بميز فيهم

بسهوله هونت عليهم

باعوني بالمجان

بس اللي مزعلني

ان انا كلو خزلني

دنتو مشوفتوش مني

غير حب وسلكان

صحاب علي ما تفرج الواحد محرج

انو يتكلم عنكو

عالم ولاد ناقصه خلق ولا تسوا

داهيه تاخد اشكالكو

كتير بعديلكو بس فوقتلكو

منتو شغلتو دماغكو

خلاص كرفتلكو مش هحنلكو

وانتو اولا بقا بحالكو

ربنا يصلح حالك

ياللي حاططني ف بالك

مش بشوف امثالك

ودا اللي بيضايقك

عمرك ما هترتاح

طول منا ياض ف نجاح

خف بقا استلواح

علشان مش شايفك

اونطه ف اونطه انت ولا انت

كدابين ومتشغلونيش

عارفكو بتحكو  نفسكو ف لقطه

مش هتاكلو معايا انا عيش

مليش ف حوارتكو مش هخصمكو

و دا شئ ميشرفنيش

مهو دا تمامكو ان انا اكرفكو

عشان كلامكو ميهمنيش

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا