كاظم الساهر: "أوقفوا الحرب.. لقد تعبنا"كشف الفنان العراقي كاظم الساهر أنّه في صدد إطلاق أغنية جديدة بعنوان "أوقفوا الحرب.. لقد تعبنا"، بتكليف من هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع شاعر بريطاني.

وأوضح في جلسة حوارية ضمن فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، أنّه يستعد للسفر إلى نيويورك اليوم السبت لتسجيل الأغنية، مضيفاً: "لديّ ربما 6 أو 7 أغانٍ وطنية، لكنني في هذه المرحلة شعرت أنّ عليّ أن أُقدّم أغنية تصل إلى العالم، وتوصل رسالة لإيقاف الحرب".

وأعلن الساهر أنّ مطلع الأغنية يقول: "أوقفوا الحرب... لقد تعبنا... نحن نتمنى لكل أطفال العالم أن يعيشوا بسلام، هذا ما تقوله ثقافتنا ومحبتنا، فالتسامح جميل، ونحن لا نريد لأحد أن يموت أو يتعرّض للظلم".

وتحدث القيصر عن علاقته بالقراءة ودورها في حياته: "كنت أخيراً أمرّ بأزمة نفسية بعد فقدان أعز ناسي، ففي السنوات الأخيرة فقدت العديد من الأحبة وهذا أثّر بي كثيراً، بدأت أفقد رغبتي بأن أكون موجوداً، حتى أنني تمنيت أن أصعد للمسرح وأصرخ صرخة واحدة وأنتهي، فقدتُ المتعة ووصلت إلى طريق مسدود؛ لكن الكتاب أعادني، هو والأصدقاء الطيبون".

وأعرب الساهر عن أسفه لما يجري في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيراً إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غالياً في هذه الحرب.وكالات