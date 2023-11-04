نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سلام يتصدر التريند لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد سلام مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة التريند بسبب اعتذاره الرسمي عن المشاركة في موسم الرياض، وهو الحدث الكبير الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ومازال يتصدر وذلك بعد رفض المنتج تامر مرسي والفنان أحمد مكي استبعاد الفنان محمد سلام عن مسلسل “ الكبير أوي” الجزء الثامن.

محمد سلام في الكبير أوي

إعتذار محمد سلام عن موسم الرياض

قام محمد سلام بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك معلنًا عن قراره بعدم المشاركة في موسم الرياض الذي كان من المقرر أن يشهد حضوره كفنان متميز وبطل العرض، في ذلك الفيديو، عبّر محمد سلام عن اعتذاره للجمهور والمنظمين، مشيرًا إلى أن الأسباب تتعلق بأحداث فلسطين وما يحدث في غزة، وكان يتوقع إلغاء العرض والموسم تضامنًا مع أحداث غزة.

على الفور، بدأ ذلك الفيديو بالإنتشار على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وباتت حديث الساعة بين المتابعين ومحبي الفنان محمد سلام. الكثيرون عبّروا عن تفهمهم لقراره ودعمهم له في هذا الوقت الصعب.

يُذكر أن موسم الرياض يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، ويجذب فنانين وفرقًا عالمية لإحياء الحفلات والفعاليات المتنوعة. إعلان اعتذار محمد سلام جعله محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، ويتوقع أن تتوالى ردود الأفعال حيال هذا القرار في الأيام