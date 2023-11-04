نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية عسكر عسكر أنا موجود.. أحمد موزة يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مؤدي المهرجان أحمد موزة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب أحدث أعماله الغنائية مهرجان عسكر عسكر أنا موجود، واحتل المهرجات تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمهرجان من كلمات مصطفى الجن، توزيع أمجد الجوكر.

كلمات مهرجان عسكر عسكر أنا موجود

وجاءت بعض كلمات مهرجان عسكر عسكر انا موجود كالتالي: رايه كيف اللي احنا فيه انا داوي وانت تجرح غدر فيك وسو ليه يا ابن عيب. اسلك ديلك لو سلكت فيها ايه نفسي اشوف لك اي. مشهد بالرجوله اشد عليه عسكر عسكر انا موجود جايب قلبي في اي حدود ما انا في زماني ما شفتش راحه هاتوا سلاح سيبوني على اليهود.



تفاصيل مهرجان عسكر عسكر أنا موجود

غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر، سوشيال ميديا شريف غزاله ومصطفي المصري، وباقي القائمين عن المهرجان: عمرو سماكه وايهاب التركي، شمس الناسف، عبد الله باندا، أحمد حاتم.



آخر أعمال أحمد موزة

يذكر أن آخر أحمد موزة كان طرحه فيديو كليب أغنية أنا من يومي خفاش، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحاز الكليب على نسبة مشاهده عالية، وجاء الكليب غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر.



ومن كلمات الأغنية: ام سورى بليز اصل المود فى اللذيذ وانا دايما بحب ابقا رايق عايشها بخيالى مبشغلش بإلى ماتولع ماتقلب حرايق.. مانا اصلي بصراحة معنديش مساحه اني ازعل وافكر واتدايق دوايا وعلاجي.. فى راحة مزاجي في حالة انبساطي وأنا فايق مطنش موقع مكبر مسقع وبضحك والعلع والدنيا جميله.. مفخم عليا وصارف شويه بنظرة عنيا بجيب التقيله أنا من يومي خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش أنا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الآن ماشفتش واحد يتقارن بيا في ريتش تفوت الف سنة أنا زي مانا مابتروحش خالص عليا بغيب عادى غيبتى وبرجع بهيبتى بعفر عليكم شويه.. مسيطر وعالي وسلطان مجالى كبيركم دا كان فانز ليا بتتحدى مين.. حبيبي إنت مين عشان يوم اقارنك بيا مطرشم وجاحد انا اتنين فى واحد وطول عمري جامد ويشهد زماني.