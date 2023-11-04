نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن الفنانة لقاء الخميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولدت الفنانة لقاء الخميسي في 3 أبريل 1982 في القاهرة، مصروهي ممثلة مصرية مشهورة.

بدأت مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، واشتهرت بأدوارها المتنوعة والمميزة.

لقاء الخميسي

تخرجت الفنانة لقاء الخميسي من كلية التجارة وبعد ذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية بما في ذلك المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام، من بين أشهر أعمالها مسلسل "راجل وست ستات" والعديد من الأفلام مثل "كذلك في الزمالك" و"قلب جرئ" و"حاحا وتفاحة". تعتبر لقاء الخميسي واحدة من الفنانات المميزات في الساحة الفنية المصرية.

أعمال الفنانة لقاء الخميسي

من أعمالها المعروفة مسلسل "خاتون" ومسلسل "فوق السحاب"، وكذلك مشاركتها في العديد من الأفلام مثل "كدبة" و"الجزيرة 2"، وقد نالت جوائز وترشحات عديدة خلال مسيرتها الفنية. تمتلك لقاء الخميسي جمهورًا كبيرًا في مصر والوطن العربي وتُعتبر واحدة من النجمات البارزات في صناعة الترفيه المصرية.

لقاء الخميسي

حياتها الشخصية

متزوجة من حارس المرمى محمد عبد المنصف ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.

آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي

لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي يتألف من 40 حلقة ويشهد مشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، إلى جانب عدد من المواهب الشابة. العمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أيضًا، شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 حيث قدمت دور "قمر"، وهذا الجزء من العمل بطولة درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وتم إخراجه بواسطة شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.