شريف حلمي يتعرض لوعكة صحية شديدة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض النجم شريف حلمي لوعكة صحية شديدة، يخضع بسببها لتدخل جراحي وهذا ما اعلنته هايدي شريف ابنة الفنان شريف حلمي عن خضوع والدها لعملية جراحية وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": “ادعوا لأبويا … بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه أمين يارب”.

وتابعت داعية لوالدها: “أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين”.

نبذة عن الفنان شريف حلمي

ممثل ومؤلف مصرى شاب، لمع تليفزيونيا فى العديد من الادوار الجادة، إشتهر بأداء أدوار الشر، والتي حاول الخروج منها فقدم ادوار كانت من أشهرها دور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فى المسلسل الدرامي "ناصر" في رمضان 2008 مع المخرج باسل الخطيب.

آخر أعمال شريف حلمي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال شريف حلمي السينمائية فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنى سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى.

قصة فيلم “حدث في 2 طلعت حرب"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

آخر أعمال شريف حلمي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال شريف حلمي الدرامية مسلسل الأصلي وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

الأبطال المشاركين في العمل

مسلسل "الأصلي" بطولة كلًا من، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف،شريف حلمي، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، فكرة الكاتب يسرى الفخراني والمسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.