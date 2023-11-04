نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور ينتقد الإعلامية بثينة كامل بعد تصريحها بعدم مقاطع المنتجات الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرضت الإعلامية بثينة كامل للعديد من الإنتقادات والهجوم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد تصريحها بعدم مقاطعة المنتجات الأجنبية.

منشور بثينة كامل:

وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة اكس تويتر سابقًا، حيث كتبت:" ‏أنا لايمكن أقاطع اي حاجة بناتنا وولادنا الغلابة بيصرفوا بيها على أسرهم أو يجيبوا بيها مصاريف تعليمهم أو حتي بيجيبوا هدوم يروحوا عن أنفسهم بها".

بثينة كامل

تعليقات الجمهور على منشور بثينة كامل:

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التغريدة وقال أحدهم:" طيب ما المنتج المصري البديل اللي انتي مش بتشتريه في ناس برضو بتاكل من وراه عيش وهتروح بيتها من غير مصاريف التعليم ولا هدوم يروحوا عن نفسهم بيها.

وكتب آخر:" العمال سيجدوا فرص عمل أخرى، إنما المال الذي يدفع لداعمي الصهاينة يقتل به الآف الفلسطينين يوميا في مجازر بشعة، هذه معاني لا تفهميها لانك معدومة الانسانية. اسكتي يا وليه

لا سمح الله أن تقفي موقف ديني وأخلاقي، دا أنتي لو قاطعتي أنتي واللي شبهك هنحس إن في حاجة غلط.

بس عادي ندفع عشان ولاد وبنات غيرنا ينقتلوا.

عمرو أديب ينتقد حملات المقاطعة:

وفي سياق آخر عبر الإعلامي عمرو أديب عن حملات مقاطعة بعض المنتجات، التي تحدث إليها عديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع X: هو ليه حضراتكم ماسكين في مقاطعة الهامبورجر.. ده مش هيخرب بيت مصريين كتير.. فيه السجاير الأمريكاني اللي بتتخانقوا عليها كل يوم.. فيه الأدوية الأمريكاني اللي بتفضلوها على البديل المحلي.. فيه كل عربيات النقل الأمريكاني اللي بتنقلوا بيها كل الخضار والفاكهة.. وفيه القمح الأوكراني اللي رئيسها أول واحد أيد الجريمة الإسرائيلية في الدنيا.. فيه كل الحاجات دي.. وفوقيها طبعًا شركة أبل الأمريكية اللي رئيسها أعلن تعاطفه مع إسرائيل ضد عدوان حماس.

معلقا: لوسمحتم اعملوا حصر كويس وقاطعوا بجد وعدوا معايا الخساير المصرية وعوضوا العمال الغلابة وشوفوا مين الكسبان من الخساير.. مصر ولا أعداء مصر.. ومحدش يقول ما هما لازم يضحوا ويترموا في الشارع.. شغل الناس وأنا تحت أمرك وطبعًا حضراتكم شايفين الوضع ولا محتاج أشرح وعشان يبقى خراب مستعجل مش لازم الأمريكاني بس فيه الأوروبي يعني لازم متنساش الإنجليزي اللي هو مسئول عن كل المنتجات المنزلية والغذائية وخد معاك الفرنساوي كله، والألمان موقفهم واضح ولو عايز التحوط أكتر الصين بصراحة معملتش حاجة وطبعًا مش هكلمك على الأتراك.

ويذكر أن تحدث عمرو أديب خلال تقديم برنامج الحكاية، إن المقاطعة تسير بشكل جيد مع العديد من المنتجات، وهناك حالة رفض وإحساس بالمسؤولية، موضحا إلى أن المقاطعة غير مؤثرة على أصحابها، كما أن المقاطعة أمر رمزي والمواطن المصري هو من يتأثر.

متابعا: من الممكن التبرع بالدم أو الأموال النقدية، أو بث روح الوعي بالقضية الفلسطينية، يمكن أيضا التبرع في بنوك الطعام، أو التضامن عبر السوشيال ميديا، لكن لا تؤثر على المواطنين العاملين، وأنا أقف بجوار أبناء بلدي واقتصاد بلدي.