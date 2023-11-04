نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. أبرز أعمال لقاء الخميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر الفنانة المصرية لقاء الخميسي الترند دائمًا وذلك بسبب أعمالها الناجحة المتكررة، وتنال أعمالها على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني.

بداية أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "راجل وست ستات" والعديد من الأفلام مثل "كذلك في الزمالك" و"قلب جرئ" و"حاحا وتفاحة". تعتبر لقاء الخميسي واحدة من الفنانات المميزات في الساحة الفنية المصرية.



أشهر أعمال الفنانة لقاء الخميسي



من أعمالها المعروفة مسلسل "خاتون" ومسلسل "فوق السحاب"، وكذلك مشاركتها في العديد من الأفلام مثل "كدبة" و"الجزيرة 2"، وقد نالت جوائز وترشحات عديدة خلال مسيرتها الفنية. تمتلك لقاء الخميسي جمهورًا كبيرًا في مصر والوطن العربي وتُعتبر واحدة من النجمات البارزات في صناعة الترفيه المصرية.



آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي



لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي يتألف من 40 حلقة ويشهد مشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، إلى جانب عدد من المواهب الشابة. العمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أيضًا، شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 حيث قدمت دور "قمر"، وهذا الجزء من العمل بطولة درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وتم إخراجه بواسطة شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.