نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس والجمعة.. جمال العدل ضيف "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج والمنتج جمال العدل، ضيف برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الاعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس" في تمام العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة المقبل.



الموسم السابع لبرنامج حبر سري

يذكر أن قناة القاهرة والناس أعلنت عن موعد عرض الموسم السابع من برنامج “حبر سري”، ونشرت القناة البرومو الدعائي للموسم الجديد والتي ظهرت به الاعلامية أسما إبراهيم وأصوات عدد من ضيوف البرنامج.

أسما إبراهيم تدعم القضية الفلسطينية

وخلال الأيام الماضية حرصت أسما إبراهيم على دعم فلسطين وكانت ضمن النجوم الذين نشروا صورة موحدة تضم العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين، مع رسالة نصها: "هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية، ولا يعترف بمسميات أخرى سوى فلسطين".

كما شاركت أسما إبراهيم في التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري، وأعلنت ذلك خلال حسابها الرسمي بموقع “ انستجرام ” ودعت الجمهور للتبرع للهلال الأحمر، حيث قامت بالمساعدة في أدوات الاغاثية والطبية وقدمت شكر لجهود القائمين على الهلال الأحمر والشباب المتطوعين من أجل إغاثة أهل غزة.

أسما إبراهيم تعود بموسم جديد من حبر سري

وكانت أسما إبراهيم بدأت خلال الفترة الماضية تصوير الموسم السابع من برنامج "حبر سري" استعدادًا لعرضه عبر قناة "القاهرة والناس" وذلك بعد نجاح المواسم السابقة، ومن المقرر استضافة أحمد العوضي في الموسم السابع حيث أعلنت في الأيام السابقة على ظهوره في حبر سري من خلال نشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام ".