"ربنا يديني الصبر".. ابنة شريف حلمي تطالب الجمهور بالدعاء له

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت ابنة الفنان شريف حلمي صور تجمعها مع والدها الفنان شريف حلمي طالبة من الجمهور الدعاء لوالدها بسبب تعرضه لوعكة صحية شدية نقل على أثرها المستشفى ويخضع ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وعلقت ابنة الفنان شريف حلمي قائلة:"ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه امين ياربأسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

وتابعت قائلة:"اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

آخر أعمال الفنان شريف حلمي الدرامية

شارك الفنان شريف حلمي، مؤخرا في مسلسل " الأصلي " الذي تم عرضه على شاشة dmc، بطولة ريهام عبدالغفور ومنال سلامة وحمزة العيلي وإيهاب فهمي وإسلام جمال وفتوح أحمد ويوسف عثمان وغيرهم، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن



شريف حلمي ومشاركته في مسلسل سره الباتع

كما شارك شريف حلمي في مسلسل " سره الباتع " الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير مع المخرج خالد يوسف، المسلسل بطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.



قصة المسلسل

المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، ويقوم بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

آخر أعمال شريف حلمي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال شريف حلمي السينمائية فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنى سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى.