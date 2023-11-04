نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاد الجمهور لها من هي الإعلامية بثينة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الإعلامية بثينة كامل للعديد من الإنتقادات والهجوم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد تصريحها بعدم مقاطعة المنتجات الأجنبية.

منشور بثينة كامل:

وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة اكس تويتر سابقًا، حيث كتبت:" ‏أنا لايمكن أقاطع اي حاجة بناتنا وولادنا الغلابة بيصرفوا بيها على أسرهم أو يجيبوا بيها مصاريف تعليمهم أو حتي بيجيبوا هدوم يروحوا عن أنفسهم بها".

بثينة كامل

وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن الإعلامية بثينة كامل

ولدت الإعلامية بثينة كامل في محافظة القاهرة عام 1961، عملت كصحفية ومقدمة برامج وكانت جزء من الحركة السياسية المصرية وترشحت لرئاسة الجمهورية.

قدمت برنامج اعترافات ليلية الذي كان يعرض عبر شاشة أوبريت الفضائية، وعملت فترة في تقديم نشرة الأخبار لكن تركتها وعللت ذلك بسبب تناقض مايقال والواقع.

كما أنها كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان وأسست منظمة "مصريون ضد الفساد"، وقد أعلنت بثينة ترشيحها لرئاسة الجمهورية عام 2011، لم تتمكن من الترشيح النهائي لعدم استكمال الأوراق.

رحيل بثينة كامل عن ماسبيرو:

وفي عام 2016 رحلت بثينة عن ماسبيرو ووضع اصدقائها بكلمات مؤثرة وقتها.

بثينة كامل

أعمال فنية شاركت فيها بثينة كامل:

ويذكر أن شاركت بثينة كامل في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض في رمضان 2021، وكان يناقش قضايا محكمة الأسرة والخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة، وكان يضم عدد. من النجوم منهم نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد ثروت، جيلان علاء.

ومسلسل "سره الباتع" والذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته عدد من النجوم أحمد سعد، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، حسين فهمي، عايدة رياض، هشام الجخ، إسلام حافظ، شريف حافظ، أحمد فهمي، صلاح عبدالله، منه فضالي، نجلاء بدر، أحمد ثروت، أحمد وفيق، وغيرهم، ومن إخراج خالد يوسف، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل نجيب محفوظ.

وتدور أحداثه في حقبتين مختلفتين حبقة الحملة الفرنسية على مصر، والفترة التي عاشتها مصر في ثورة يناير وكيف تصدى الشعب المصري الحقبتين وحقق الإنتصار.