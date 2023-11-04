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أحمد جودة - القاهرة - طرد بيومي فؤاد لـ"محمد سلام" من مسرحية زواج اصطناعي| التفاصيل الكاملة

تصدر الفنان بيومي فؤاد، التريند على موقع "X"، وذلك بسبب تصريحات منسوبة له في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض، وتتعلق هذه التصريحات بانسحاب الفنان محمد سلام.

بيومي فؤاد يشعل السوشيال ميديا بعد تصريحات نارية عن محمد سلام

بيومي فؤاد يشعل السوشيال ميديا بعد تصريحات نارية عن محمد سلام

ظهرت انتقادات سلبية للفنان محمد سلام، بعد نشره مقطع فيديو له، وتحدث خلاله عن دعمه لأهل فلسطين وانسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي؛ مما تسبب في شن هجوم واسع عليه.

وتم تداول تصريحات محمد سلام، على نطاق واسع عبر حسابات سعودية، وقام العديد من الأشخاص بانتقاد محمد سلام واتهامه بالكذب، مما أدى إلى دخول جمهور عربي واسع للدفاع عن محمد سلام وانتقاد بيومي فؤاد.

ولم يتوافر فيديو يثبت صحة التصريحات المنسوبة لبيومي فؤاد، وأن الفيديوهات المتداولة تظهره وهو يمسك الميكروفون في فقرة تحية الجمهور وليست تصريحاته.

تصريحات بيومي فؤاد بشأن محمد سلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات بيومي فؤاد، وهو يقول: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".

وقد تسبب هذا الأمر في دخول عدد كبير من الأشخاص للدفاع عن محمد سلام وشن هجوم على بيومي فؤاد بسبب التصريحات المزعومة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات بيومي فؤاد، مُشيرًا إلى أنه يمزح، مؤكدين أن بيومي فؤاد ليس له الحق في إلغاء تعاقد محمد سلام مع المسرحية السعودية، حيث يعتبر محمد سلام أحد الأبطال المشاركين فيها بنفس القدر مثل أي ممثل آخر.

بيومي فؤاد عن مسرحية زواج اصطناعي: عرض متكامل

بيومي فؤاد يشعل السوشيال ميديا بعد تصريحات نارية عن محمد سلام

أجرى بيومي فؤاد أجرى لقاءً تلفزيونيًا مع قناة MBC السعودية قبل بضع ساعات من بدء عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، ولم يتحدث فيه عن واقعة محمد سلام، بل تحدث عن العرض المسرحي نفسه وتفاصيله، ووصفه بأنه عرض مسرحي متكامل يحتوي على بداية ووسط ونهاية، وذلك كرد غير مباشر على الادعاءات بأنه قد وجه انتقادات لمحمد سلام في العرض.