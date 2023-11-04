" يا ويلكم من الله".. راغب علامة يوجه رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - راغب علامة يوجه رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي

وجه الفنان راغب علامة، رسالة نارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطنين العزل، وقصفها المستمر على المستشفيات والأطباء والصحفيين في غزة.

راغب علامة يوجه رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي

راغب علامة يوجه رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي

وقال الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحافيين، يا ويلكم من الله".

راغب علامة: أوقفوا قتل الأطفال فورًا

أعلن الفنان راغب علامة، في وقت سابق، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر صفحته بموقع إكس: "في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وأضاف: "أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

آخر أعمال راغب علامة

راغب علامة يوجه رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي

آخر أعمال راغب علامة هي أغنية يلا وهي من كلمات عماد الإبياري، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، كما أن الأغنية تم تصويرها بين مصر ولبنان، والتي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب في شهر أغسطس الماضي.

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