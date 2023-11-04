تعرف على الأعمال التي تستعد لها الفنانة لقاء الخميسي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة لقاء الخميسي لتصوير وتسجيل أعمالها التي سوف تطرح خلال الفترة المُقبلة، والتي ينتظرها جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، كما أنها صرحت بعمل لها جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الفنانة لقاء الخميسي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

الفنانة لقاء الخميسي شاركت جمهورها بمقطع فيديو أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "يلا نفرح" وقامت بنشرها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

كما علقت على الفيديو بالقول: "يلا نفرح، كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع سام إميل".

لقاء الخميسي

مسلسل "إجازة مفتوحة "

ومن الجدير بالذكر أن لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل "إجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير، الذي امتد لـ 40 حلقة ونال إعجابا كبيرًا.

تمحورت قصة المسلسل حول قضايا اجتماعية تتعلق بالعلاقات الزوجية وتربية الأبناء.

لقاء الخميسي

حيث جسدت لقاء الخميسي دور زوجة شريف منير، وقد ظهرا كأسرة مع أبنائهما.

ومن جانبها، قامت الفنانة سميحة أيوب بدور والدة شريف منير، وشاركت ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، بينما جسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.