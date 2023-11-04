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أحمد جودة - القاهرة - "حلم بدعي ربنا يحققهولي" رامز أمير يكشف أمنيته الوحيدة قبل وفاته وعلاقته بفلسطين

كشف الفنان رامز أمير، عن أمنيته الوحيدة قبل وفاته، والتي تتعلق بفلسطين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

"حلم بدعي ربنا يحققهولي" رامز أمير يكشف أمنيته الوحيدة قبل وفاته وعلاقته بفلسطين

"حلم بدعي ربنا يحققهولي" رامز أمير يكشف أمنيته الوحيدة قبل وفاته وعلاقته بفلسطين

قال الفنان رامز أمير: "نفسى قبل ما أموت أزور فلسطين وهى محررة.. نفسى ادخل بيت بيت وأهله ساكنينه فى سلام".

وأضاف: "نفسى أقولهم سامحونا.. بقى حلم بدعى ربنا يحققهولى والله مش عارف ليه حاسس إن الحلم ده هيتحقق".

آخر أعمال رامز أمير

"حلم بدعي ربنا يحققهولي" رامز أمير يكشف أمنيته الوحيدة قبل وفاته وعلاقته بفلسطين

كان آخر أعمال الفنان رامز أمير، هي مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وخالد أنور وأروى جودة وحمزة العيلي ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.

وكان آخر الأعمال السينمائية لـ رامز أمير فيلم بعنوان " حملة فرعون "، وتدور قصته في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

والعمل من بطولة: “عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، سوزان نجم الدين، محمود عبد المغني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، وعددًا آخر من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز”.



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