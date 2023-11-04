نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على نجوم دعموا محمد سلام في قراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الفنان محمد سلام حديث السؤشيال ميديا وذلك بسبب اعتذاره عن بطولة مسرحية “ زواج اصطناعي” والتي تقام في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة، ولكن هذه المرة تصدر الفنان محمد سلام السوشيال ميديا ومحركات البحث وذلك بعد حديث الفنان بيومي فؤاد أثناء تجيته بعد إنتهاء عرض مسرحية “ زواج اصطناعي” ويخبر فيه أنه السبب في إنهاء التعاقد مع محمد سلام في موسم الرياض وليس بسبب الفيديو، وعلى الفور تداول الفيديو ويري البعض أنه ليس على محمد سلام والفيديو تم قص جزء منه والآخر يؤكد على أنه عن محمد سلام وننتظر حتي الآن رد من بيومي فؤاد، ومثل يوجد معارض يوجد أيضًا مؤيد فأيد عدد من الفنانين النجم محمد سلام على قرار.

محمد سلام

نجوم أيدت محمد سلام

و جاءت التأيد على قرار محمد سلام عن اعتذاره عن موسم الرياض أبرزهم الفنانة سلاف فوخرجي عبّرت في فيديو عن مشاعرها بشأن الأحداث في فلسطين، مشيرة إلى أن الوضع يثير شعورًا طبيعيًا، وأنه من الممكن تكبد خسائر مالية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

المخرجة مريم أبو عوف عبّرت على "فيسبوك" عن احترامها لموقف محمد سلام، مشيرة إلى أنه رجل محترم. بينما أشاد الفنان صبري فواز بشخصية محمد سلام وشعبيته.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم التقدير لموقف محمد سلام بسبب اعتذاره عن السفر لعرض مسرحية في الرياض بسبب الظروف، مصفيًا إياه بأنه فنان مصري محترم.