نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إثارتها الجدل.. ماهي ديانة لقاء الخميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة لقاء الخميسي على الجدل الذي نشأ في الساعات الأخيرة بسبب انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تردد الترانيم داخل إحدى الكنائس.

لقاء الخميسي تكشف ديناتها عبر حسابها الشخصي

وقامت بنشر تصريح عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أوضحت فيه أنها مسلمة من أصل والدها، وأمها من الديانة المسيحية الآشورية.

وأكدت على احترامها لجميع الأديان والثقافات، مشددة على أنه من الواجب الإنساني أن نتقبل بعضنا البعض ونعيش جنبًا إلى جنب دون أن تؤثر الاختلافات الدينية على العلاقات بين الأفراد.

وختمت بالقول إن الله وحده يعرف ما في قلوب الناس وأن وحدة الوطن تجمعنا بغض النظر عن الديانة التي ينتمي إليها الناس.

لقاء الخميسي

كانت لقاء الخميسي قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك مسلسل "إجازة مفتوحة" ومسلسل "زي القمر" الجزء الثاني.

اجازة مفتوحة

من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

“زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.