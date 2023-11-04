نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. تعرف على أبرز الجوائز لـ شريف حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم شريف حلمي لوعكة صحية شديدة خضع بسببها لعملية جراحية، وكشفت ابنته عن حالته الصحية مطالبة الجمهور بالدعاء له.

ويعتبر الفنان شريف حلمي من ألمع النجوم في الدراما والسينما،حيث حصل على العديد من الجوائز آخرها بعد عرض فيلمه "حدث في 2 طلعت حرب".

أبرز الجوائز الحاصل عليها الفنان شريف حلمي

حصل الفنان شريف حلمي على جائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم "حدث في 2 طلعت حرب"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك "، بحصوله على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "حدث في 2طلعت حرب" بمهرجان جربة السينمائي الدولي بتونس.

وكتب شريف حلمي عبر " فيسبوك ": الحمد لله والشكر لله، جائزة احسن ممثل عن فيلم حدث في 2طلعت حرب من مهرجان چربة السينمائي الدولي بتونس ".

تفاصيل فيلم "حدث في 2 طلعت حرب"

يذكر أن فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" هو آخر ظهور للفنان الراحل سمير صبري على الشاشة، بطولة محمود قابيل، شريف حلمي، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقى، ياسمين الخطيب، أحمد وفيق، من إخراج مجدي أحمد على.

أحداث فيلم "حدث في 2 طلعت حرب"

تدور أحداث فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

مسلسل سره الباتع ولأبطال المشاركين فيه

كما شارك شريف حلمي في مسلسل " سره الباتع " الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير مع المخرج خالد يوسف، المسلسل بطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.



قصة مسلسل سره الباتع

المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، ويقوم بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.