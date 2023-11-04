نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هتفضل ضهر وسند".. حاتم صلاح يشكر أحمد أمين ما القصة؟! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إنتهاء عرض حلقات مسلسل "على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح، والذي عُرضت على منصة "Watch It" الرقمية، احتفل صناع العمل وعلى رأسهم البطل حاتم صلاح بالنجاح الهائل الذي حققه المسلسل ونسبة المشاهدات العالية طوال فترة عرضه.

حرص الفنان حاتم صلاح على توجيه الشكر بشكل خاصة للنجم أحمد أمين، حيث نشر صورة له برفقة أحمد من كواليس مسلسله "على باب العمارة" والذي شارك كضيف شرف بآخر حلقات المسلسل، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"الأستاذ نجم النجوم إللي عمره ما احتاجته في حاجة إلا ولقيته موجود صاحبي وأخويا وأستاذي وضهر وسند لكل اللي حواليه.. واحد من أهم نجوم الوطن العربي الفنان الكبير أحمد أمين نورت وشرفت "على باب العمارة".

ومن جانبه، كان قد أشاد الفنان أحمد أمين عن سعادته بالفنان حاتم صلاح، وكونه يخوض أول بطولة له في الدراما بمسلسل على باب العمارة، حيث نشر أمين صورة البوستر الدعائي للمسلسل عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها قائلًا:"نجاح الناس اللي أنت مؤمن بيهم بيبقى كأنه طبطبة على نفسية الواحد كده.. حبيبي وأخويا الصغير حاتم صلاح بيقدم أول بطولة".

وأردفت أحمد أمين: "حاتم كان باين جدًا ومنور من أول يوم شوفته على المسرح.. وحلمت إنه هايبقى فنان مهم وآدي جزء من الحلم بيتحقق".

حاتم صلاح يخوض أولى بطولاته بمسلسل "على باب العمارة"

تميز الفنان حاتم صلاح مؤخرًا، في أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "على باب العمارة" والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة حاتم صلاح والتي تعد أولى بطولاته بالإضافة إلي الفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.