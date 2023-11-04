نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها ترتل ترانيم في أحد الكنائس... لقاء الخميسي تتصدر التريند ⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، تفاصيل زيارة الفنانة لقاء الخميسي وذلك بعد الهجوم الشديد عليها كما كشف سبب زيارة الإعلامية رولا خرسا وفاطمة ناعوت لإحدى الكنائس ومشاركتهن في ترانيم دينية.

وأوضح أن الفيديو الذي تم تداوله يعكس جلسة تدريب للكورال استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد.

وأشار بطرس دانيال إلى أنهم بدأوا التحضيرات للاحتفال بعيد الميلاد منذ شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن لقاء الخميسي ورولا خرسا وفاطمة ناعوت لم يشاركن فعليًا في أداء ترانيم عيد الميلاد، بل كانت زيارتهن تعتبر جزءًا من التدريب والاستعدادات للحفل الكبير، مع التأكيد على أن هناك العديد من الفنانين سيشاركون في الاحتفال بعيد الميلاد.

وقالت الفنانة لقاء الخميسي عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: إسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي أشورية مسيحية، وديانتي مسلمة لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري.

وأضافت لقاء الخميسي: أنا احترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها ما دام لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني.

وتابعت لقاء الخميسي: طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطرو معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني ما دام لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب.

لقاء الخميسي

واختتمت لقاء الخميسي حديثها قائلة: الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءًا مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!.