بالرغم من حذفها.. أغنية راجعين فلسطين تقترب من 2 مليون

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية راجعين تريند موقع يوتيوب وذلك بعد طرحها من أيام وحذفها لعدة مرات من على اليوتيوب وإحتلت المركز رقم 14 على اليوتيوب، وتقترب عدد مشاهداتها من الـ 2 مليون مشاهدة حيث حققت مليون و600 ألف مشاهدة.

تفاصيل أغنية راجعين

أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.



المشاركين بأغنية راجعين داعمًا لفلسطين

تضمنت أغنية راجعين عدد كبير من الفنانين، وهم: مروان بابلو، مروان موسى، أمير عيد، عفروتو، دينا الوديدي، دنيا وائل، دانا صلاح، سيف الصفدي، غالية شاكر، التونسي نوردو، سمول إكس، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، بالطي، وسام قطب، وALA، عمر رمال، بطاينة، زين، دافنشي، يونغ، رندر، فورتكس، فؤاد جريتلي.

كلمات أغنية راجعين



نسينا إني بأرضي وهاي بلادي

وفي بلادي سجين، في بلادي سجين

[سيف الصفدي]

فيها تراب اليوم نسقيه

بدموع ودم شهيد

دم شهيد

[دانا صلاح]

فيها قصة مكتوبة نصر

بلادنا إلنا من بحر لنهر

ياما قولنا بكره احلى

بس لا ما شوفنا الا قهر

[غالية]

طلبنا بس حرية نعيش

شفنا بس قتل وتهجير

حتى نحكي لا ممنوع

سجن حدود وسجن بتعذيب

[عفروتو]

وذنبه إيه طفل الشهيد

كان حلمه مستقبل زهيد

واللي عايش طفل تاني

بس أهله ميتين

[نوردو]

ما نسينا وباللي صاير فينا

على ترابك ما اتخلينا

ودم الشهيد فداك يا وطني

تبلينا وراح اللي مواسينا

وشكون اللي بينا

والله متوحش ناسي اللي جواتني

[شروف]

كل يوم بحكولي صبري سلاحي

وآخر صبري الموت

والكل شايف بس لا مش فارق

[الأخرس]

صوتي حياة

وانا واقف وحدي، العالم ضدي

وانا ما اخشاه

سلبوني روحي، حتى الارض تعيش

[عصام النجار]

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

[بلطي]

وين الحكام العرب، وين القادة

إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة

هما كلمتين أما النصر أما الشهادة

فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة

وصبرًا جميلًا العدو سيزول

وين الأمة العربية حان الوقت لنثور

كيف يبان الوعد الحق يوفى وعد بلفور

وأنا قلبي فلسطيني

A la vie، à la mort

[أمير عيد]

كل الدنيا بلادي

وأرضي في كل مكان

كل الدنيا بلادي

من قديم الزمان

الفروق بينا حدود

كلام عالورق مكتوب

والمكتوب اصبح قيود

تمنعنا نشوف بلاد

[قطب]

قتلونا وهجروني

وصار الحجر بإيدي سلاحي

متلثم أبيض وأسود

كوفيتي هي سر نجاحي

وبكفي كفني شايل

وبكفك كر اللي جاي

مفتاح البيت على رقبتي

سدادة ما بتمايل

[اللازمة: عصام النجار]

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

[دينا الوديدي]

إلهي رفعت يدي إليك

بأن تفك كربي وهمي

وأنت المستجيب

[بطاينة]

بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني

أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي

إحتلالي عدواني موّت طفلي وأجدادي

إسألني مين إرهابي وجاي أقولك مين بادي

[عمر رمال]

Sorry إني مش من أوكرانيا

Sorry إن بشرتي مش بيضا

Sorry لأولادي

Sorry إني جيبتكم على دنيا

منافقة ومش عادلة

Sorry لحلم طويل يابا

Sorry الحمل ثقيل يابا

لا Sorry على أي Sorry

ما لناش غير إنه نشيل يابا

[اليونج وراندر]

هنا الموت حاجة سهلة بس صعبة الحياة

حرية كذابة، عالم إستبدادي

ما نستقبل ضيوف، نستقبل شهداء

ما نسينا الدرة وقصف المعمداني

إبادة جماعية أطفال ونساء

يموت عزيز ما نبكي دا شهيد