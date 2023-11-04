"شكرًا انكوا اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل".. حاتم صلاح يوجه الشكر لضيوف شرف "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - مع إنتهاء عرض حلقات مسلسل "على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح، والذي عُرضت على منصة "Watch It" الرقمية، احتفل صناع العمل وعلى رأسهم البطل حاتم صلاح بالنجاح الهائل الذي حققه المسلسل ونسبة المشاهدات العالية طوال فترة عرضه.

وحرص الفنان حاتم صلاح بتوجيه الشكر للأبطال المشاركين في مسلسل "على باب العمارة"، حيث نشر مجموعة من صور من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" معلقًا: "شكرًا لكل أصحابي وأخواتي اللي نوروني وكانوا ضيوف شرف مسلسل على باب العمارة حقيقي شكرًا من كل قلبي انكوا كنتوا موجودين اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل".



وقام حاتم بتحية ضيوف الشرف:" رحمة أحمد فرج، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطوبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة وأخيرًا الفنان الكبير أحمد أمين، حقيقي كانت هتبقي ناقصة كتير من غيركوا".

كما حرص حاتم صلاح على توجيه الشكر بشكل خاصة للنجم أحمد أمين، حيث نشر صورة له برفقة أحمد من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"الأستاذ نجم النجوم إللي عمره ما احتاجته في حاجة إلا ولقيته موجود صاحبي وأخويا وأستاذي وضهر وسند لكل اللي حواليه.. واحد من أهم نجوم الوطن العربي الفنان الكبير أحمد أمين نورت وشرفت "على باب العمارة".

"على باب العمارة" آخر أعمال حاتم صلاح

تميز الفنان حاتم صلاح مؤخرًا، في أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "على باب العمارة" والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة حاتم صلاح والتي تعد أولى بطولاته بالإضافة إلي الفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.