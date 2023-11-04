من تجارة لأهم نجوم جيله.. ما لا تعرفه عن محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرت قصة الفنان محمد سلام في تحقيق انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قراره السابق بعدم بطولة مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة. ولكن هذه المرة، عاد محمد سلام للواجهة مرة أخرى بعد تصريح الفنان بيومي فؤاد بشكل مثير خلال لقائه بعد عرض المسرحية نفسها، وإليكم متابعي دوت الخليج الفني أبرز معلومات عن محمد سلام.

محمد سلام

حياته

محمد سلام هو فنان مصري موهوب ومتميز في عالم الفن، ولد في عام 1983 في محافظة القاهرة. تخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة.

مشواره الفني

حيث بدأ مسيرته الفنية على مسرح الكلية. بعد ذلك، انضم إلى ورشة مركز الإبداع، وتألق بسرعة في مجال الفنون وترك بصمته الخاصة.

اشتهر بأدواره المميزة في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

محمد سلام يُعتبر واحدًا من أهم نجوم جيله والموهوبة في عالم الفن في مصر. يتميز بأدائه القوي وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة بإتقان.

بفضل موهبته وإسهاماته الفنية، نجح محمد سلام في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة وتحقيق شهرة واسعة في مصر والوطن العربي، وذلك خاصةً بشخصية “ هدرس ” في مسلسل “ الكبير أوي”

حياته العائلية

أما عن حياته العائلية فقد احتفل بمناسبة ميلاد ابنته الوحيدة في عام 2020. ابنته، التي تدعى رقية وتبلغ من العمر 3 سنوات حاليًا، كانت مصدر فرح كبير له ولزوجته. شارك محمد سلام هذه الفرحة مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة من المستشفى التي وُلِدت فيها رقية. وقد عبّر عن سعادته بقدوم مولودته وشاركه العديد من الأصدقاء والمشاهير تهانيه بمناسبة قدوم الطفلة الجديدة.

رقية محمد سلام