شاروخان وهريثيك روشان أبرز ضيوف الشرف في فيلم "tiger 3"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم الهندي سلمان خان لطرح فيلمه الجديد tiger 3" في دور العرض الهندية والعالمية، وقد أعلنت شركة الأنتاج عن أبرز ضيوف الشرف في الفيلم وهما النجمان شاروخان وهريثيك روشان، وطرحت بوست خاص للثلاث نجوم قبل عرض الفيلم بأسبوع.

ومن المقرر أن يظهر شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض بداية العام الحالي وحقق الفيلم نجاحًا كبيرا، على أن يظهر روشان بشخصية كابير التي قدمها في أحد أفلامه عن عالم الجواسيس.

سلمان خان يظهر بالكوفية الفلسطيني:

وفي سياق آخر ظهر سلمان خان أثناء الترويج للفيلم وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، والتي أعتبرها البعض دعم للقضية الفلسطينية وما يعانيه الآن من حرب مع الإحتلال، والبعض الآخر قال إنه جزء من الترويج وخاصة أن سلمان كان يرتدي نفس الكوفية في الجزئين الأول والثاني من الفيلم وخلال أحداثه.

كما عبر النجم الهندي سلمان خان عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حاز بها الإعلان التسويقي لـ فيلمه المنتظر "tiger 3"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر أكس "تويتر سابقًا".

منشور سلمان خان:

وكتب:" أنا فخور للغاية بسلسلة #Tiger.. تم تنفيذ طريقة الإعلان عمدًا لأخبار الناس إلى أين تتجه شخصية تايغر والسلسلة بأكملها! أنا سعيد للغاية على كل الحب الذي رأيته من قبل الجمهور، الآن أنا لا أستطيع الانتظار لأعرض لكم الإعلان الرسمي"

وفي سياق آخر قد طرح النجم سلمان خان وفريق عمل فيلم " tiger 3" تيزر الفيلم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

تفاصيل فيلم tiger 3:

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

آخر ظهور لسلمان خان:

ويذكر أن كان آخر ظهور للنجم سلمان خان في افتتاح موسم الرياض الذي تقام فعالياتها حاليًا في المملكة العربية السعودية، تحت قيادة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيهيه.