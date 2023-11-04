هتفضل ضهر وسند.. حاتم صلاح يشكر أحمد أمين تعرف على السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان حاتم صلاح يحتفل بنجاح مسلسله "على باب العمارة"، ويشكر ضيوف الشرف، بما في ذلك الفنان أحمد أمين

في إطار الإنجازات الفنية الأخيرة، قام الفنان حاتم صلاح بالاحتفال بنجاح مسلسله الأخير "على باب العمارة" الذي عرض على منصة "Watch It" خلال الفترة الماضية. وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

حاتم صلاح نشر صورًا من كواليس المسلسل على حسابه الرسمي في "انستجرام"، وكان برفقته الفنان أحمد أمين الذي شارك كضيف شرف في أحد حلقات المسلسل. وقد وجه حاتم الشكر لأحمد أمين ووصفه بـ "الأستاذ نجم النجوم" وأشاد بتواجده ودعمه للمسلسل.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر الفنان حاتم صلاح عن امتنانه وامتناعه لضيوف شرف المسلسل بعبارات مؤثرة. وقال: "شكرًا لكل أصحابي وأخواتي اللذين نوروني وكانوا ضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة. حقًا، شكرًا من كل قلبي، إنكم أضفتم بهجة كبيرة للمسلسل. لم يكن لهذا العمل نجاحه وتألقه دون وجود فنانين كبار مثل رحمة أحمد فرج، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطوبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة، وأخيرًا الفنان الكبير أحمد أمين. حقًا، كانت هذه التجربة لن تكتمل بدونكم".

تفاصيل مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" يأتي ضمن النوع الاجتماعي الكوميدي ويتناول قصة حياة "بواب" والمواقف الكوميدية التي يتعرض لها أثناء أداء عمله في إحدى البنايات. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم، ويضم مجموعة من النجوم في طاقم العمل، بما في ذلك الفنان محمد محمود، آية سماحة، ومحمد رضوان. تبدو هذه القصة مثيرة وممتعة وتعكس جوانب من الحياة اليومية بروح كوميدية.

مسيرة حاتم صلاح

يُذكر أن حاتم صلاح يعتبر واحدًا من المواهب الشابة البارزة في الوسط الفني، ولقد شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، مما ساهم في بناء مساره الفني الواعد.

إضافة إلى ذلك، نجح الفنان حاتم صلاح مؤخرًا في بناء سمعته كواحد من المواهب الشابة الواعدة في جيله، حيث شارك في العديد من الأعمال التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء. بين هذه الأعمال البارزة التي شارك فيها تجد مسلسل "الكبير أوي ج7"، مسلسل "اللعبة ج3"، مسلسل "فاتن أمل حربي"، فيلم "شلبي"، ومسلسل "الصفارة" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي. تلك الأعمال تعكس تنوع مواهبه وقدرته على تقديم أداء مميز في مجموعة متنوعة من الأدوار والأنواع الفنية.