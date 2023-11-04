من دور برد لعملية جراحية.. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للفنان شريف حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يمر الفنان شريف حلمي بأزمة صحية شديدة، حيث نشرت ابنته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها مع والدها داخل من داخل المستشفى داعية له بالشفاء العاجل ومطالبة الجمهور بالدعاء له.

ورفضت ابنة الفنان شريف حلمي الكشف تفاصيل المرض لوالدها واكتفت بالدعاء له فقط عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ”.

تعليق ابنة الفنان شريف حلمي

علقت ابنة الفنان شريف حلمي قائلة: "ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه امين ياربأسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

وتابعت قائلة: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

الحالة الصحية للفنان شريف حلمي

كان الفنان شريف حلمي أشار إلى إصابته بنزلة برد ألزمته الفراش، تطورت مع الوقت نتيجة التغيير في الحالة المناخية، مشيرًا إلى أنه كان قد بدأ في التعافي بعد اتباع تعليمات الأطباء.

خضوع الفنان شريف حلمي لعملية جراحية في المخ

أعلنت ابنة الفنان المصري شريف حلمي أن والدها يخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ، ونشرت هايدي شريف، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، صورًا للنجم الشهير من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

آخر أعمال النجم شريف حلمي الدرامية

شارك شريف حلمي في مسلسل " سره الباتع " الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير مع المخرج خالد يوسف، المسلسل بطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.



قصة مسلسل سره الباتع

المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، ويقوم بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.