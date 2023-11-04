ردود أفعال إيجابية بعد أول بطولة مطلقة.. كيف استقبل حاتم صلاح آراء الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح، نجاحًا هائلًا ونسبة مشاهدات عالية طوال فترة عرضه، حيث عُرض المسلسل على منصة "Watch It" الرقمية، وتصدر محركات البحث واحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة على المنصة، وتصدر أسم حاتم صلاح التريند، وأشاد الجمهور بأدائه.

فقد حظى مسلسل "على باب العمارة" بقاعدة جماهيرية كبيرة، وحالة من الرواج على مدار الأسابيع التي عرض فيها، وأستطاع حاتم صلاح أن يحجز مقعده وسط النجوم الشباب، فبعد تألقه في مسلسل الكبير في مواسمه السابعة ومسلسل الصفارة، لفت الأنظار إليه، ليبهر محبيه بدوره بشخصية "عوض" في أولى بطولاته المطلقة، ليشيد به الجمهور والنقاد والفنانين.

فمسلسل "على باب العمارة" حقق نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، خاصةً آخر حلقتين والذي تحل مركز الأعلى مشاهدة على المنصة، وظهر ردود الأفعال الإيجابية عليه، حيث كان لضيوف الشرف بصمتهم الخاصة وتميزهم وأبرزهم النجم أحمد أمين الذى أضاف بهجة وزاد من حالة الكوميديا بظهوره بشخصية شخص مهتم بالحيوانات الزاحفة ولديه مشروع.

كيف أستقبل حاتم صلاح أراء الجمهور

ومن جانبه توجه الفنان حاتم صلاح بالشكر لكل أبطال "على باب العمارة" حيث نشر مجموعة من صور من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" معلقًا: "شكرًا لكل أصحابي وأخواتي اللي نوروني وكانوا ضيوف شرف مسلسل على باب العمارة حقيقي شكرًا من كل قلبي انكوا كنتوا موجودين اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل".



وقام حاتم بتحية ضيوف الشرف:" رحمة أحمد فرج، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطوبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة وأخيرًا الفنان الكبير أحمد أمين، حقيقي كانت هتبقي ناقصة كتير من غيركوا".

كما حرص حاتم صلاح على توجيه الشكر بشكل خاصة للنجم أحمد أمين، حيث نشر صورة له برفقة أحمد من كواليس المسلسل، وعلق قائلًا: "الأستاذ نجم النجوم إللي عمره ما احتاجته في حاجة إلا ولقيته موجود صاحبي وأخويا وأستاذي وضهر وسند لكل اللي حواليه.. واحد من أهم نجوم الوطن العربي الفنان الكبير أحمد أمين نورت وشرفت "على باب العمارة".

حاتم صلاح يخوض أولى بطولاته بمسلسل "على باب العمارة"

تميز الفنان حاتم صلاح مؤخرًا، في أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "على باب العمارة" والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة حاتم صلاح والتي تعد أولى بطولاته بالإضافة إلي الفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.