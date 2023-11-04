القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل - سيرين عبدالنور تهاجم متابعيها بسبب أحداث فلسطين

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن استيائها من المطالبات بدخول لبنان في حرب والدفاع عن فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - سيرين عبدالنور تهاجم متابعيها بسبب أحداث فلسطين

عاجل - سيرين عبدالنور تهاجم متابعيها بسبب أحداث فلسطين

قالت سيرين عبر موقع "X": "يللي عم يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب يسترجع صور اطفال قانا، صور لبنان بحرب تموز، إذا بتحب الأكشن والدم حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان".

تصريحات سيرين عبدالنور تثير الجدل بشأن فلسطين

عاجل - سيرين عبدالنور تهاجم متابعيها بسبب أحداث فلسطين

تلقت سيرين تأييدًا من العديد من الأشخاص في تعليقاتهم على منشورها، ولكنها تعرضت أيضًا لانتقادات عدة تطالبها بالدفاع عن الأطفال الذين ليس لهم ذنب في الأحداث الراهنة.

وقد ردت سيرين على أحد التعليقات، حيث أكدت أن الصور التي تظهر على الشاشة ليست مجرد أفلام، بل هي حقيقة مملوءة بدماء الشهداء وخاصة الأطفال.

وأوضحت سيرين أنها رفضت وترفض رؤية شعبها ووطنها يعيشون تجربة الحرب مرة أخرى، وأنها تفضل السلام على الحرب، وذلك بناءً على تجربة لبنان خلال حرب تموز.

وأشارت أيضًا إلى أن الدعوة للحرب تعتبر أنانية، حيث يتمنى البعض أن يجري الشعب والوطن بأكملهم نحو الحرب بدلًا من السلام.

آخر أعمال سيرين عبد النور

كانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور هو مسلسل العين بالعين، الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.