انت الان تتابع خبر صابر الرباعي يفاجئ الجميع ويتبرع بمبلغ جنوني لغزة.. الرقم فلكي فاق كل التوقعات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شارك النجم التونسي صابر الرباعي في حملة جمع تبرعات نظمها أحد البرامج الإذاعية التونسية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأعلن صابر الرباعي في مداخلة مع برنامج "ديما لاباس" عبر إذاعة ديما إف إم عن تبرعه بملغ 50 ألف دينار تونسي لصالح الشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وشهدت الأيام الماضية مبادرة العديد من الفنانين والنجوم للتبرع والمشاركة في إغاثة الشعب الفلسطيني، ومنهم النجم عمرو دياب الذي تبرع بخمسة ملايين جنيه، ومحمد رمضان الذي أعلن عن تبرعه بأرباح جولته الغنائية في أبوظبي، وأيضا محمد ثروت، وويجز، ومحمد حماقي.

كما شاركت مجموعة كبيرة من الفنانين في جهود مؤسسة الهلال الأحمر لمساعدة فلسطين، ومنهم دينا الشربيني، وزينة، ومايان السيد، وداليا شوقي، ومريم الخشت، وياسمين صبري، وهنا الزاهد، وعمرو وهبة.