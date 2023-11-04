الموت يفجع الفنان عمرو عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن وفاة خاله يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري. نشر عمرو صورة لخاله على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وأرفقها بتعليق يقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد انتقل خالي الحاج عماد أنور إلى ذمة الله". وطلب عمرو من متابعيه الدعاء لخاله بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

خال الفنان عمرو عبد العزيز

آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز مسلسل “ رمضان كريم الجزء الثاني” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته الفنان القدير سيد رجب والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة القديرة سلوي محمد علي والفنانة القديرة سلوي خطاب والفنان كريم عفيفي والفنان بيومي فؤاد والفنان القدير صبري فواز والفنان محمد لطفي والفنان عمرو عبد العزيز والفنان أحمد صيام والفنان إسماعيل فرغلي والفنانة نجلاء بدر والفنانة دينا محسن والفنان شريف حسني والفنانة القديرة إنعام سالوسة و الفنانة القدير عبد الله مشرف والفنان القدير سامي مغاوري والفنان تامر فرج والعمل من تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز.