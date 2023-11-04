أغنية أونطة في أونطة تتخطى النصف مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم أونطة في أونطة وتخطت عدد مشاهداتها 500 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب واحتلت التريند رقم 1.

وأغنية أونطة في أونطة لـ عصام صاصا، من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب.

كلمات أغنية أونطة في أونطة

ومن كلمات الأغنية: اللي فارقني نسيتو ومن حياتي لغيتو

دنتو لما مشيتو الدنيا ضحكتلي

في ناس كتير فارقوني

بس ولا شغلوني

ابقو تعالو قبلوني

لو شوفتو ف جدعنتي



راح اللي راح عادي طظ ف حياتي

مش حوار يعني يا جدعان

مش شاغل بالي غير ب روقاني

والباقي ف خانه النسيان

زعلكو كان غالي بس بقا عادي

بالسلامه وطظ كمان

اصلي مش فاضي ب اختصار ادادي

طظ ف الراضي والزعلان

اللي حصل كا الاتي

قولت دول اخواتي

وعشان علي نياتي

فكرتكو جدعان

بس مكنتش واعي

ان انا وسط افاعي

شوفتو الحلو بتاعي

قابلو بقا الجحدان

يعم انا بنفسي مشرف نفسي

مش محتاج سيط من حد

بطولي وب اسمي ماشي علي حسي

دنا اسمي لواحدو براند

خدو المسا مني ياللي كارهني

ونفسكو تجبوني الارض

طول منا بخير وربنا كرمني

مش هريح ولا هتهد



اللي انا عيشت اراضيهم

واللي بميز فيهم

بسهوله هونت عليهم

باعوني بالمجان

بس اللي مزعلني

ان انا كلو خزلني

دنتو مشوفتوش مني

غير حب وسلكان

صحاب علي ما تفرج الواحد محرج

انو يتكلم عنكو

عالم ولاد ناقصه خلق ولا تسوا

داهيه تاخد اشكالكو

كتير بعديلكو بس فوقتلكو

منتو شغلتو دماغكو

خلاص كرفتلكو مش هحنلكو

وانتو اولا بقا بحالكو



ربنا يصلح حالك

ياللي حاططني ف بالك

مش بشوف امثالك

ودا اللي بيضايقك

عمرك ما هترتاح

طول منا ياض ف نجاح

خف بقا استلواح

علشان مش شايفك



أونطة ف أونطة انت ولا انت

كدابين ومتشغلونيش

عارفكو بتحكو نفسكو ف لقطه

مش هتاكلو معايا انا عيش

مليش ف حوارتكو مش هخصمكو

و دا شئ ميشرفنيش

مهو دا تمامكو ان انا اكرفكو

عشان كلامكو ميهمنيش



دا عصام صاصا اصحولو

توب ومين هيطولو

سوستا الناس شهدولو

انو بابا الكلمات

كيمو الديب ف مجالو

بيعلم اشبالو

معاذ وليد وابو طه

دول اجمد ادارات

هنا الترند الاصلي

شريف غزاله والمصري

كل الشغل الحصري

علي موقع مهرجانات

آخر أعمال عصام صاصا

يذكر أن آخر أعمال صاصا كان طرحه أغنية واخد في قلبي مليون سهم عبر قناته الرسمية على يوتيوب

ومن كلماتها: واخد مليون سهم ف قلبي ومقتول من الاوجاع..

والاحزان شداني لتحت وصلت

لاخر القاع

جوايا حرب ونفسيتي زفت

وكل دقيقه ف صراع

وف نشرت اخبار الحزن

خبر جرحي بيتذاع

بتكسر جرحي معلم سايب اثر

الهم ع قلبي انا انتصر

برضا بنصيبي واقول ده القدر

مبيسميش

الالم

دغدغ ف قلبي وخلا اتفرم٤

والحزن صايع مش محترم

علشان ضربني انا متين قلم

مبيسبنيش

ضحكتي بس بتطلع لما بكون

بتصور صوره

‏لكن انا ف الواقع ضحكتي

مطفيه ومكسوره

‏.قصتي فيلم دراما والاحداث

كلها مشهوره

‏.من كتر خطوره الاحداث

ف مشاهد محظوره

‏

‏ضحكتي

‏بضحكه بس عشان صُحبتي

‏متملش أو تكرهه قعدتي

‏بس الحقيقه اني انا دنيتي

‏سوده وخربانه

‏

‏منطفي

‏كرهه الحياه حابب اني اختفي

‏مهزوز ومن الصدمات مكتفي

‏وينفسي نفسي ف يوم تعرفي

‏الدنيا كرهانه

‏

متاكد انكو ياصحابي ايوه محبتونيش

بس وجدوكوم زيي غيابكوم

عادي ميشغلنيش

بعد فراقكوم لسه انا اهوه

بتنفس وبعيش

.بعدكو عني ده مصدر فرحي

وحاجه متكسرنيش

القسا

مكتوب ف صفحه ازاي يتنسا

اسم الكتاب صحبه كويسه

بس الكتاب مش من المدرسه

ده كتاب من الدنيا

للاسف

ضربتكو لء مصبتش الهدف

اخطاءكو مش ممكن تتحذف

انا شوفت منكو خيانه وقرف

اسلكو لو ثانيه