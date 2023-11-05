نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق لطفي يقوم بتصوير مشاهده في فيلم "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان طارق لطفي للسينما بعد غياب سنوات،وذلك من خلال مواصلة تصوير باقي مشاهده من فيلم “السيستم” والذي يشاركه فيه الفنان أحمد الفيشاوي.

يواصل اليوم الفنان طارق لطفى تصوير عدد من المشاهد في أحد اللوكيشنات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال العمل ومن بينهم الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين طافش.

الابطال المشاركين في فيلم السيستم

فيلم “السيستم” بطولة كل من أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

أحدث أعمال النجم طارق لطفي الدرامية

من ناحية أخرى، يشارك الفنان طارق لطفي بمسلسل “العتاولة”، من بطولة أحمد السقا، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصويره منتصف نوفمبر المقبل.

آخر أعمال طارق لطفي

يذكر أن طارق لطفي شارك في رمضان الماضي 2023 خلال مسلسل “مذكرات زوج”، الذي عرض في النصف الأول من رمضان وكان من 15 حلقة وحقق نجاح كبير، وكان هذا العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك في بطولته كل من: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية ومديرة إحدى شركات الهندسية، لكنهما يمران بعدد من المشكلات الزوجية.

آخر أعمال طارق لطفي السينمائية



وكان آخر أعماله في السينما فيلم 122، تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وشارك في العمل كل من أحمد داود، أمينة خليل، وعُرض في 2019، وضم عدد من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، أسماء جلال، تارا عماد، وجيهان خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وأخرجه ياسر الياسري، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان