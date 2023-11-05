نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو عادل وسهر الصايغ يقدمان شخصيات روميو وجولييت في مسرحية "بص للعالم بقلبك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجرى حاليًا بروفات مسرحية "بص للعالم بقلبك" المأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتبها بشكل غنائي الشاعر أمين حداد لتقدم بشكل غنائي استعراضي "ميوزيكال".يشارك النجمين محمد عادل وسهر الصايغ بالإضافة لمشاركة عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب.

جدير بالذكر أن مسرحية " روميو وجولييت " من أعظم أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير وتعتبر من الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيرًا في مسرحيات وأفلام قديمًا وحديثًا وظهرت مترجمة في الكثير من لغات العالم، حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت، كما أن مشاهد روميو وجولييت ألهمت الكثير من الرسامين لرسم مشاهد المسرحية، ونتج عن ذلك تراث من اللوحات العالمية الشهيرة.

القصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة «منتيغيو» وعائلة «كابوليت». ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل، وخلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان.. روميو من مونتيغيو، وجولييت من كابوليت. يخبرنا الراوي بأن العاشقين يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.

تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل

وفي نفس السياق نشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل منذ أيام بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

تفاصيل عرض سيد درويش

عرض سيد درويش بطولة كوكبة من النجوم منهم: “محمد عادل ميدو، لقاء سويدان، سيد جبر، محمد عنتر، محمد الشربيني، علاء الحريري، يوسف عبيد، ماهر عبيد، رشا سامي، سعيد البارودي، عبير محمود، حسام حمدي، مجدي عبد العزيز، أمام الطائي، دعاء الخولى، هالة الصباح، إيمان مصطفي، أيمن صبحي، مازن التركي، محمد العدل، محمد خيري، محي الشاعر، أحمد إسماعيل، حسن الرشيدي، فاروق الجندي، ومن تأليف سيد إبراهيم وإخراج د/اشرف عزب.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب