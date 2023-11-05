نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما علاقة أغاني نانسي عجرم بعمليات المقاومة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجمة اللبنانية نانسي عجرم تريند محركات البحث بعد قيام المقاومة الفلسطينية وقناة إيرانية بنشر مجموعة فيديوهات للعمليات الأخيرة للمقاومة ضد جيش الإحتلال على أنغام نانسي عجرم.

ولاقت الفيديوهات ردود أفعال كبيرة ومرحه عبر منصة اكس "تويتر سابقًا"، وظهر في الفيديوهات مقاطع تفجير المقاومة لدبابات الاحتلال على نغمات أغنية "حبيبي قرب" وأغنية "انت ايه".

Israeli army bulldozer was kissed with love 🎶🎶 pic.twitter.com/RjILs3Eikv — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) November 4, 2023

ووصف البعض الأمر بأن أغاني نانسي عجرم أصبحت أناشيد جهادية، وتسأل البعض الآخر عن علاقة أغاني نانسي بالأمر.

نانسي عجرم تجتمع مع كريستيانو رونالدو:

وفي سياق آخر تصدر اسم النجمة اللبنانية نانسي عجرم تريند منصة اكس تويتر سابقًا، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تلتقط مجموعة صور مع لاعب النصر كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا وذلك خلال افتتاح موسم الرياض.

وأوضح الفيديو ترحيب "نانسي" بكريستيانو وصديقته جورجينا وحرصت على التقاط صورة تذكارية معهما أثناء النزال الذي يشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

تفاعل الجمهور مع الصور:

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير ومحبوب ووصفوا نانسي بالفنانة الذكية، معبرين عن سعادتهم بوجودها بجانب نجم بحجم رونالدو.

وقد حضر افتتاح موسم الرياض مجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، بجانب مجموعة من نجوم بوليوود وهوليوود وتركيا، وكان أبرز احمد عز، محمد هنيدي نانسي عجرم، سلمان خان، محمد حماقي، وغيرهم،

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنيتها "تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

تتعاون نانسي عجرم في أغنية "تيجي ننبسط" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

كلمات أغنية ما تيجي ننبسط:

ويقول مقطع من الأغنية:" حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست، نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا، والناس عادي لو هيست هيست، عادي لو هيست آه حبيبي تيجي ننبسط،ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا